Jet Sosyete 2 Mayıs 2019’da final yapacak? Jet Sosyete bitiyor mu, neden final yapacak? Jet Sosyete komedi dizisi 7 haftadır TV 8 ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yayınlandığı günden bu yana reyting rakamlarındaki düşük performansıyla hep tartışma konusu olan Gülse Birsel’in imzası olan Jet Sosyete’de yayın günü Perşembe gününe alınmıştı. Daha önce Jet Sosyete'nin artık TV ekranlarında olmayacağını açıklayan Gülse Birsel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dizinin yeni sezonunda 45 dakika şeklinde yayınlanacağını açıkladı. İzleyiciler Jet Sosyete’de neler yaşanacağını, final yapıp yapmayacağını merak ediyor. Haberin devamında Jet Sosyete komedi dizisi ile ilgili ayrıntıları bulabilirsiniz.

JET SOSYETE FİNAL Mİ YAPIYOR?

Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan nedeniyle yayın tarihi Çarşamba gününden Perşembe'ye geçen Jet Sosyete dizisinde ortalık yine karıştı. Dizinin sevenleri Perşembe gününe kaydırılmasından memnun olmayınca Gülse Birsel son alarak sosyal medya hesabından dizinin final kararı aldığını açıkladı. Birsel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu hafta neden ekranlarda olmayacağını şu sözlerle açıkladı: "7 haftadır aralıksız 120 dakikalık bölümlerle yayındayız ve temsili fotoğraftaki haldeyiz. Bu hafta soluklanıp haftaya Perşembeden itibaren Mayıs’ın ilk haftasına kadar yine her Perşembe sizinle olmaya devam edeceğiz. Bizi özleyin." Önümüzdeki yıl dijital platformda olacak ama Netflix'te değil. blutv, puhutv, Digiturk ya da FOXplay'de olabilir. Yani Türkiye'de bir dijital platformda seyirciyle buluşacak" açıklaması yapıldı. Gülse Birsel imzalı komedi dizisi Jet Sosyete, iki hafta sonra 39. bölümüyle final yapacak.

Daha önce Jet Sosyete'nin artık tv ekranlarında olmayacağını açıklayan Gülse Birsel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni sezon için açıklamalarda bulundu. Birsel televizyonda 120 dakika yayınlanan dizinin, yeni sezonda 45 dakika olacağını açıkladı, "Reytinglerle bizi ikna etmeye çalışma televizyon dünyası. Yeni sezonda başka platforma gidiyoruz biz, çiçek gibi 45 dakika yapacağız. (Televizyon finalimiz 2 Mayıs’ta, 2 bölüm kaldı yani)"

JET SOSYETE KONUSU NEDİR?

Özpamuk Tekstil’in getir-götür sorumlusu Yaşar Yüksel karısı Safiye, kızı Yıldız, baldızı Melike ve kayınbiraderi Gündüz ile İstanbul’un bir gecekondu semtinde kıt kanaat yaşayan bir aile babasıdır. Çalıştığı şirketin sahibi Cengiz Özpamuk çapkın oğlu Ozan’ı karıştığı bir skandal sonrası genel müdürlükten alır ve inadına yerine Yaşar’ı getirir. Üstelik Yaşar ailesi ile birlikte Jetset Konakları’ndaki genel müdür villasına taşınabilecektir. Ozan ise babası, babaannesi Zahide ve üvey annesi Gizem’in sürekli gerilim yaşadığı yan evdeki gençlik odasına geri dönmek zorunda kalır.

Ailesi sınıf atlama ve sosyeteye ayak uydurma heyecanına düşmüşken; Yaşar’ı ise şirketin şu ana kadar hiç çıkmadığı üst katında, moda ve tasarım dünyasının göbeğinde herkesin saygısını kazanması gereken zor bir dönem beklemektedir.