2010'da fikir olarak ortaya çıkan, 2018'de resmen projeye dönüşen Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı hayali gerçek oldu. Milli Muharip Uçak KAAN ilk uçuşu için Ankara'daki Mürted Hava Üssü'nden teker kesti. KAAN'a ilk heyecanında bir F-16 eşlik etti. 13 dakika boyunca havada kalan KAAN, 8 bin feet yükseklikte 426 kilometre hıza ulaştı. Milli savaş uçağı, dönüşte başarıyla pisti tutturarak paraşütünü açtı ve inişini gerçekleştirdi.

MUHALİF MEDYADA BÜYÜK HAZIMSIZLIK

Türkiye'de büyük sevinç ve gururla karşılanan KAAN'ın ilk uçuşunu dünya basını son dakika koduyla duyururken, hazımsızlığa düşen muhalif medya tarihi başarıyı görmezden gelmeyi seçti.

Muhalif medyanın düştüğü hazin durum, 24 TV'de yayınlanan 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök ve Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç'in çarpıcı yorumlarıyla Günün Manşeti programında masaya yatırıldı.

BUGÜNKÜ GAZETE MANŞETLERİ GERÇEĞİ DEŞİFRE ETTİ

Özkök, tarihi günün ertesinde çıkan gazete manşetlerini tek tek izleyicilerle paylaştı.

Özkök daha sonra KAAN'ın ilk uçuş başarısını görmezden gelen muhalif medyaya tepki gösterdi.

Özkök,'ne, "Şifa niyetine, tek satır, bırak fotoğrafı da... Tek satır istiyorum. Var mı? Yok. İlk milli savaş uçağımız, dünyada beşinci nesil savaş uçağı üreten 5. ülkenin bir yayın organı... Yok... " sözleriyle tepki gösterdi.

Daha sonra Cumhuriyet Gazetesi'ne geçen Özkök, "Kalorifer peteğine benzetirken komiklik yapıyorlardı. Tek satır var mı? Yok." dedi.

"Haksızlık etmeyelim" diyerek Karar Gazetesi'nin ilk sayfasına dikkat çeken Özkök, "baş parmağım büyüklüğünde bir yerde 'ilk savaş uçağı gökyüzünde' diye görmüş." diye konuştu.

Özkök, BirGün Gazetesi'nde de tek satır KAAN'la ilgili haber olmadığını ifade etti.

DÜNYA BASININDA VAR, ONLARDA YOK



KAAN'ın ilk uçuşunu Yunan, Alman, Afgan, ABD, Çin, İran medyalarının manşetlerinden duyurduğunu vurgulayan Özkök, "Dünya basınında şu iş birinci sırada manşet. Çünkü gerçekten dünyadaki bazı dengeleri altüst edecek olan bir gurur. Ama Sözcü, Cumhuriyet gazeteleri lal olmuşlar." dedi.