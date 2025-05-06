24 TV sunucusu Gazeteci Kaan Yakuphan'a 10. Medya Ödülleri kapsamında ödül verildi.
10. Medya ödülleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
GAZETECİ MURAT ÇİÇEK JÜRİDE
TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Gazeteci Murat Çiçek, 10. Medya Ödülleri'nde jüri heyetinde yer aldı. Murat Çiçek, bu kapsamda kendisine verilen plaketi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.
#CANLI '10. Anadolu Medya Ödülleri'nde jüri heyetinde yer alan Gazeteci Murat Çiçek (@MuratCicekTM), plaketini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı pic.twitter.com/M49pmTgtMQ— Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 6, 2025
TÜRKMEDYA'YA ÖDÜL
Program kapsamında 24 TV Akşam Haberleri sunucusu Gazeteci Kaan Yakuphan, "Yılın Haber Spikeri" ödülüne layık görüldü. Kaan Yakuphan, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.
#CANLI 24 TV Haber Spikeri Kaan Yakuphan (@kaanyakuphan), '10. Anadolu Medya Ödülleri'nde Yılın Erkek Haber Spikeri ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldıhttps://t.co/MUyYiJDAY1 pic.twitter.com/C3PM1qZXg2— Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 6, 2025