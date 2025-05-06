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Medya

Kaan Yakuphan'a ''Yılın Haber Spikeri'' ödülü verildi!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programda 10. medya Ödülleri sahiplerini buldu. Program kapsamında 24 TV sunucusu Gazeteci Kaan Yakuphan'a 'Yılın Haber Spikeri' ödülü verildi. Kaan Yakuphan, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

HABER MERKEZİ6 Mayıs 2025 Salı 15:06 - Güncelleme:
Kaan Yakuphan'a ''Yılın Haber Spikeri'' ödülü verildi!
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24 TV sunucusu Gazeteci Kaan Yakuphan'a 10. Medya Ödülleri kapsamında ödül verildi.

10. Medya ödülleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

GAZETECİ MURAT ÇİÇEK JÜRİDE

TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Gazeteci Murat Çiçek, 10. Medya Ödülleri'nde jüri heyetinde yer aldı. Murat Çiçek, bu kapsamda kendisine verilen plaketi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

TÜRKMEDYA'YA ÖDÜL

Program kapsamında 24 TV Akşam Haberleri sunucusu Gazeteci Kaan Yakuphan, "Yılın Haber Spikeri" ödülüne layık görüldü. Kaan Yakuphan, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

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