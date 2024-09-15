24 TV'de Deniz Uğur'un sunduğu "24 Hafta Sonu" programına katılan KADEM Genel Müdür Zeynep Demir, projelerini anlattı.

KADEM'in varlık nedenini kadını her alanda güçlendirmek olduğunu ifade eden Demir, tüm yönleriyle projeler üreten sivil toplum kuruluşu olduklarının altını çizdi.

Demir, "Kendiliğinden güçlü kadınların hikayelerini anlatacağız. Kadınları güçlendirmek önemli. İş dünyasında kadınların kredibiliteleri, kredileri geri ödeme oranları erkek girişimciye göre daha yüksek" dedi.

Dünyayı daha yaşanılır kılmak için çalıştıklarını kaydeden Demir, devlet korumasındaki genç kızları 6-7 ayda meslek hayatına hazırladıklarını belirtti.

25 Kasım'da uluslararası devasa bir zirve yapacaklarını dile getiren KADEM Genel Müdür Zeynep Demir, kadın alanında çalışmalar yapan akademisyenler için hakemli dergi yayınladıklarını anlattı.

"Geleceğe işbaşı", "Kadın Destek Merkezleri"... gibi önemli projelerin detaylarından bahseden Demir, kadın girişimcilerinin hikayelerinden birçok örnekler verdi.

Demir, "BM'de sunum yapıyoruz. Ülkemizi temsil ediyoruz. Türkiye'nin çalışmalarını orada aktırıyoruz. Türkiye'nin girişimcilik potansiyeli çok yüksek. Kalkınmamız için de çok büyük bir fırsat bu aralar" ifadelerini kullandı.