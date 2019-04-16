Kadın 59.Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı? Son 58. Bölüm Emre, Şirin'i gerçekten değiştirmiş olabilir mi?- İzle

Kadın 59. Yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından hayli merak ediliyor. Kadın’ın yeni bölümünde nefesler tutuldu. Kadın’ın son bölümünde Bahar’ın evine bir paket geliyor ve gelen kişi hediyenin Nezir Bey’den geldiğini ifade ederek “Sadece Bahar Hanım açabilir, başkası değil.” diyor. Hediyeyi eve alan Şirin Sarp’a “Sen kocasısın hediyeyi açabilirsin, pardon eski kocası.” Diyerek Sarp’ın üstüne gidiyor. Kadın 58. Son bölümde Sarp dışarı çıkarken Şirin ona “ Ablama ne diyeyim? Pırıl’a mı gidiyor diyeyim?” diyor. Çocukları okuldan almaya hem Sarp hem de Arif gider ve Arif, çocukların Sarp’a sarıldığını görerek hayal kırıklığı yaşasa da Arif’i gören Nisan Arif’e koşarak sarılır. Hatice, Şirin'in Emre ile birlikte değiştiğini düşünse de Enver buna asla inanmaz. Emre, Şirin'i gerçekten değiştirmiş olabilir mi? Yoksa Şirin, Sarp'ı gördükten sonra eski takıntılı günlere geri dönecek mi? Kadın dizisi 59. yeni bölüm fragmanı haberimizin devamında sizlerle…

KADIN 59. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Kadın’ın 59. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde olacaktır.

SON 58.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hapisten kurtulan Arif bir an önce Bahar'ın yanına gitmek ister. Kısmet ise Arif'in bu heyecanını hisseder ve bu konuda abisine yardımcı olur. Yaşadığı zor günlerden sonra Bahar'a kavuşan Arif'e onu görmek çok iyi gelir. Olanlardan habersiz, her şeyin yavaş yavaş düzeldiğini düşünmektedir. Ceyda'nın Bahar'a olan tavrına anlam veremeyen Hatice ise Ceyda'ya büyük bir rest çeker. Bir anne olarak artık çocuklarının üzülmesini ve birilerinin onları üzmesini istememektedir. Nezir'in onları neden serbest bıraktığına anlam veremeyen Sarp, hayatına artık Sarp Çeşmeli olarak devam edebilecektir.

Hatice, Şirin'in Emre ile birlikte değiştiğini düşünse de Enver buna asla inanmaz. Emre, Şirin'i gerçekten değiştirmiş olabilir mi? Yoksa Şirin, Sarp'ı gördükten sonra eski takıntılı günlere geri dönecek mi?

KADIN DİZİSİNİN KONUSU

Kadın hayata sevgiyle bağlı olmasa da iki çocuğunun sevgisini yüreğinde coşkuyla taşıyan onları fakirliğin ve yaşam mücadelesini içinde güldürmeyi ve hayatın zorluklarını kendisine siper ederek korumayı başaran Bahar’ın hikâyesidir.

Annesi tarafından çocuk yaşlarda terk edilen Bahar daha sonra babasını ve babaannesini de kaybeder ve hayatta yapayalnız kaldığı o günlerde Sarp’la tanışır. Mutlu giden bir evliliğin ardından beklenmedik şekilde hayatını yitiren Sarp Bahar’ı derinden etkilemiştir.

Sarp’tan sonra anılarını unutamayan acılarını her gün biraz daha yaşayan kalbini başkalarına kapayan biri olmuştur artık Bahar. Fakat yıllar sonra onu henüz 8 yaşındayken terk eden annesinin ve alenin hayatına girişi, taşınmak durumunda kaldığı yeni mahallesi ona beklenmedik sürprizler yaratır.

KADIN DİZİSİ OYUNCULARI

BAHAR ÇEŞMELİ (ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ)

Küçük yaşta annesi tarafından terk edilmiş ve babası tarafından büyütülmüştür. Sarp’la tanıştığında mutluluğu bulur ve onunla bir aile kurar ancak Sarp’ın hayatını kaybetmesinden sonra iki çocuğunu tek başına büyütmek zorunda kalır.

Yaşadığı bu felakete rağmen Bahar mücadeleci ruhunu kaybetmez ve bütün hayatını çocuklarına adar. Sarp’a olan aşkı ise yüreğinde kanayan bir yaradır ve başka birini sevmeyi aklından bile geçirmez. Yirmi yılın sonunda karşılaştığı annesine karşı ise kalbi kırıktır.

SARP ÇEŞMELİ (CANER CİNDORUK)

Dört yıl önce bir vapur kazasında hayatını kaybetmiştir. Ama karısı Bahar’ın büyük aşkı ve anıları onu hikâyenin en önemli karakterlerinden biri olarak hayatta tutar.

Yakışıklı ve maceraperest bir genç olan Sarp’ın en büyük tutkusu dağcılıktır. Fotoğraf çekmek, dünyanın her yerinden müzik albümleri toplamak meraklı olduğu konulardır. Neşeli, şakacı, hayatı ciddiye almazmış gibi görünürken alttan alta her şeyi ciddiyetle sorgulayan biridir.

HATİCE SARIKADI (BENNU YILDIRIMLAR)

Mutsuz ilk evliliğinden, kızı Bahar’ı da arkasında bırakarak kaçan Hatice, Enver’ le yeni bir hayata başlamıştır. Kızları Şirin’in doğumundan sonra geçmişe bir sünger çekerek kendisini küçük kızına adar. Bahar artık onun için uzak ve hüzünlü bir anıdır. Yıllar sonra onunla tekrar karşılaştığında Hatice’nin hayatı temelinden sarsılır.