Kadın 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kadın 61. son bölüm Bahar’ın duydukları hiç hoşuna gitmeyecek!

Kadın’ın 62. yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Kadın’ın yeni bölümünde dengeler değişiyor. Kadın’ın son bölümünde Ceyda Bahar’a “Arif’e bir şey olmuş.” der. Bahar ise geçiştirerek “Öyle oldu ne yapalım… Kısmet.” der. Ceyda ise “Kocasını seçti falan dedi ama...” der. Bu duruma şaşıran Bahar “Öyle mi dedi?” diye sorar. Ceyda “Öyle dedi valla.” demesi üzerine Bahar içten içe bu duruma sinirlenerek “Allah Allah... Yalnız bir kadınım ya. İlla birini seçmek zorundayım.” der. Çocukları okula götürmek için gelen Sarp çocuklara “Öncelikle 5 dakika bir yere uğrayacağız. Yeni evimize.” der. Bahar ise hiç beklemediği bir olayla karşı karşıya gelir. Şirin ve Sarp’ın geçmişte ne yaşadıklarını merak eden Bahar, onları yüzleştirir. Ama duyduğu şeyler hiç hoşuna gitmeyecektir. Geçmişte ne yaşadıklarını merak eden Bahar; Sarp’a mı, yoksa her fırsatta yalan söyleyen Şirin’e mi inanacaktır? İşte Kadın 62. Yeni bölüm fragmanı ve Kadın 61. Son bölüm özeti sizlerle…

FOX TV’nin sevilen dizisi Kadın’ın 62. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 61. BÖLÜM ÖZETİ

Çocuklara ve Bahar’a daha yakın olmak için Saray Apartmanı’na taşınan Sarp, tekrar bir aile olabilmek için elinden geleni yapar. Her şeyden habersiz apartmana gelen yeni kiracının Sarp olduğunu öğrenen Arif ise büyük bir şok içindedir. Arif ve Bahar’ın ayrılmasına en çok üzülenlerden biri olan Ceyda, onları tekrar bir araya getirmek için Bahar’ı ikna etmeye çalışır. Çünkü yaşattığı kötü şeylerden sonra, Bahar’ın tekrar Sarp ile bir araya geleceğini düşünmemektedir. Bahar ise çocuklarının mutluluğu için kendi mutluluğundan çoktan vazgeçmiştir.

Şirin ve Sarp’ın geçmişte ne yaşadıklarını merak eden Bahar, onları yüzleştirir. Ama duyduğu şeyler hiç hoşuna gitmeyecektir. Geçmişte ne yaşadıklarını merak eden Bahar; Sarp’a mı, yoksa her fırsatta yalan söyleyen Şirin’e mi inanacaktır?

KADIN DİZİSİ KONUSU

Kadın hayata sevgiyle bağlı olmasada iki çocuğunun sevgisini yüreğinde coşkuyla taşıyan onları fakirliğin ve yaşam mücadelesini içinde güldürmeyi ve hayatın zorluklarını kendisine siper ederek korumayı başaran Bahar’ın hikayesidir.

Annesi tarafından çocuk yaşlarda terk edilen Bahar daha sonra babasını ve babaannesinide kaybeder ve hayatta yapayalnız kaldığı o günlerde Sarp’la tanışır. Mutlu giden bir evliliğin ardından beklenmedik şekilde hayatını yitiren Sarp Bahar’ı derinden etkilemiştir.

Sarp’tan sonra anılarını unutamayan acılarını her gün biraz daha yaşayan kalbini başkalarına kapayan biri olmuştur artık Bahar. Fakat yıllar sonra onu henüz 8 yaşındayken terk eden annesinin ve alenin hayatına girişi, taşınmak durumunda kaldığı yeni mahallesi ona beklenmedik sürprizler yaratır.

KADIN DİZİSİ OYUNCULARI

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

Özge Özpirinçci, 1 Nisan 1986, İstanbul’da doğmuştur.İlkokul ve ortaokulu İstanbul’da okudu. Lise eğitiminde AFS programı ile bir yıl Amerika Birleşik Devletleri’nde okudu.Daha sonra Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden 2008 yılında mezun oldu. Annesi İngilizce öğretmenidir. İlk olarak Cesaretin Var mı Aşka ve Kavak Yelleri dizilerinde oynadı.Ayrıca Eti Browni ve Algida Cornetto reklamlarında da oynadı.

Şirin yüzü ve sempatik oyunculuğu ile iyi iş çıkaran genç oyuncu Kavak Yelleri dizisinde uçuk kaçık ama bir o kadar da duyarlı kanser hastası bir kız olan Ada’yı canlandırmaktaydı. Bu dizide beş bölüm oynadı.

Show Tv’de yayınlanan duygusal, dram gençlik dizisi Melekler Korusun’da İpek Taşkır adlı üniversite öğrencisi bir karakteri başarıyla oynadı. Dizi 73. Bölümü ile son kez ekranlarda görüldü. Özpirinçci, ayrıca 2010 yılında vizyona giren Zülfü Livaneli’nin yönettiği Veda filminde Fikriye Hanım karakterini oynamıştır.

Ayrıca 2010’da Show Tv kanalında yayınlanan ve 11. Bölümü ile yayınından kaldırılan Deli Saraylı isimli dizide altı dil bilen “Dilruba” karakterini canlandırmaktaydı.Anadolu Kartalları filminde Üstteğmen Ayşe Dinçer’i canlandırdı.

ATV’de yayınlanan Al Yazmalım dizisinde ise baş rol olan Asiye karakterini oynamıştır ve TRT Okul’da yayınlanan Toplu Hayat adlı programda sunuculuk yaptı.

Kayıp filminde de rol almıştır. Aramızda Kalsın adlı dizide Görkem karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında çekilen Karışık Kaset filminin başrol oyuncusu İrem karakterini canlandırmıştır. 2015 yılı Şubat ayında başlayan Aşk Yeniden dizisinde Zeynep karakterini canlandırmıştır.

29 Kasım 2015 akşamı gerçekleştirilen 42. Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Kadın Komedi Oyuncusu ödülünü kazanmıştır. Buğra Gülsoy ile Acı Tatlı Ekşi filminde başrolde oynamıştır. Güzel oyuncu şuan Kadın dizisinde başrolde oynamaktadır.

12 Nisan 2013 tarihinde Engin Altan Düzyatan ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımlarını atmışlardır. 2013 yılında karşılıklı karar vererek ayrılmışlardır.

CANER CİNDORUK

Tiyatro sahnelerine çocukluğundan beri alışkın olan Caner Cindoruk, Çukurova Üniversitesi’nde okuduğu dönemde, okulun tiyatrosunda oyuncu ve yönetici olarak yer aldı. Belediye tiyatro topluluklarında yer aldı. Sahneye profesyonel olarak Fehim Paşa Konağı isimli tiyatro eseri ile birlikte çıktı. Hanımın Çiftliği isimli dizide tanıştığı oyuncu Ebru Özkan ile 5 yıl birlikte yaşadı. Daha sonra ise oyuncu Gökçe Bahadır ile birlikte oldu.

2006’da yakın arkadaşlarıyla birlikte İstanbul’a geldi. Aynı sene Beynelilel isimli filmde rol aldı. Daha sonra ise Yaprak Dökümü isimli dizide Doktor Nazmi karakterini canlandırdı. Dizi emekli kaymakam Ali Rıza Bey ve ailesinin İstanbul’a göç etmeleriyle yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Caner Kurtaran, Bedia Ener, Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen gibi oyuncular yer aldı.

Caner Cindoruk Hanımın Çifliği isimli dizide canlandırdığı Kemal karakteri ile geniş bir kitleye ulaştı. Dizi birbirlerini seven Güllü ve Kemal’in köyün ağası Muzaffer Bey nedeniyle ayrılmasını anlatıyor. Orhan Kemal’in aynı adlı romanından uyarlanan filmin başrollerinde ise Özgü Namal, Mehmet Aslantuğ, Caner Cindoruk ve Ebru Özkan yer almaktadır.

2012’de İranlı yönetmen Bahman Gobadi’nin Gergedan Mevsimi isiml filminde rol aldı. Film hapisaneye atılan Sahel’in, hapishaneden çıkınca eşini ve çocuklarını aramak için İstnbul’a gelmesini anlatıyor. Filmin başrollerinde ise Monica Belluci, Behruz Vüsuki ve Yılmaz Erdoğan yer aldı. Daha sonra ise Aramızda Kalsın isimli dizide Civan karakterini canlandırdı. Kocasının onu aldattığını öğrenip evini terk eden Yadigâr’ın İstanbul’a gelmesiyle hayatının değişmesini anlatan dizinin başrollerinde ise Uğur Yücel, Binnur Kaya, Gökçe Bahadır ve Caner Cindoruk yer alıyor. Cindoruk, Engin Hepileri ve Belçim Bilgin’le başrolleri paylaştığı Çalsın Sazlar isimli filmde rol aldı.

Oynadığı Tiyatro Oyunları

Fehim Paşa Konağı,

Yalancı Aranıyor,

Kaktüs Kumpanya,

Soyut Padişah,

Komşu Köyün Delisi,

Yeşil Papağan Limited,

Ada,

Hayvan Çiftliği,

Suçlular Çağı Suçsuzlar Çağı,

Kuğular Şarkı Söylemez,

Uçurtmanın Kuyruğu.

2012 - Pandaların Hikâyesi

Yönettiği Tiyatro Oyunları

Ada,

Hayvan Çiftliği,

Suçlular Çağı Suçsuzlar Çağı,

Kuğular Şarkı Söylemez.

Oynadığı Film ve Diziler

2014 - Çalsın Sazlar (Sinema Filmi)

2013 - Aramızda Kalsın

2013 - Ateş Altında Aşk

2012 - Yabancı

2012 - Gergedan Mevsimi

2012 - Elveda Katya

2011 - Firar

2009-2010 - Hanımın Çiftliği

2008 - Kelebek

2008 - Geç Gelen Bahar

2008 - Yaprak Dökümü

2007 - Kara Güneş

2006 - Beynelmilel