Kadın sezon finali 64. Bölüm yayınlandı mı? Kadın sezon finali 64. Bölüm izle!

Kadın sezon finali 64. Bölüm yayınlandı mı? Tüm sezon reytingleri altüst eden Kadın 64. Son bölümüyle sezona veda ediyor. Müthiş bir sezon finaliyle hayranlarına veda edecek olan Kadın 64. Son bölümde izleyicileri büyük sürprizler bekliyor. Son bölümde Şirin, Ceyda’ya büyük bir kötülük yapmak istese de Arda ve Emre ile bir araya gelmesine vesile olarak onlara büyük bir mutluluğa sebep olmuştur. Bahar’la Sarp son bölümde büyük bir kavgaya tutuşur. Sarp’ın, Kendisinin hala o kahveciye (Arif) aşık olduğunu söylemesi Bahar’ı çılgına çevirir. Bahar’ın son bölümde birdenbire bayılması herkesi korkutmuş hastalığının nüksetmesinden herkes endişe etmiştir. Kadın 64. Son bölümde ise saha büyük bir şok yaşanacaktır. Herkes arabanın içinde büyük bir endişe ile hastaneye giderken korkunç bir kaza geçilir. Arabadan kurtulan olacak mı? İşte Kadın sezon finali 64. Bölüm haberimizin ayrıntılarında…

KADIN SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

Emre’nin Arda’yı getirmesi üzerine Ceyda en mutlu günlerinden birini yaşar. Arda ve Emre’yi bir arada görmek onu hem sevindirmiş, hem de duygulandırmıştır. Şirin bu defa her şeyden habersiz iyi bir şeye vesile olmuştur. Fotoğraf olayından sonra artık Şirin’in yaptıklarını daha fazla kaldıramayan Enver ise Şirin’e büyük bir rest çeker. Bunun sonucunda Şirin’in yapacağı ve herkeste büyük bir şok etkisi yaratacak şey ne olacak? Bahar’ın birdenbire yolda bayıldığını gören Sarp, Arif ve Hatice çok korkmuştur. Herkesin aklında ise tek bir soru vardır; Bahar’ın hastalığı tekrar mı nüksedecek? Panik içinde hastaneye gitmek için yola çıkmaları üzerine yaşanacak korkunç sürpriz ise kimi, nasıl etkileyecektir?

KADIN DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Doruk’un sünnetine giderken gelen polislerle beraber büyük bir şoka giren Sarp, polislerin onu neden tutukladığını merak etmektedir. Babalarının polisler tarafından götürülmesine şahit olan Nisan ve Doruk’u ise bu olay derinden etkilemiştir. Ama yanlarında Arif’in olması da en büyük şanslarından biridir.Sünnet hazırlıkları tam gaz devam ederken, Şirin yine ortalığı karıştıracak bir şey bulur ve yine fotoğraf meselesini açığa çıkarır. Pırıl ise bunun sonucunda Bahar’a her şeyi anlatmak zorunda kalır. Neye uğradığını şaşıran Bahar, artık Şirin’in kötülüklerinden bıkmış bir şekilde ondan hesap sorar. Ama Şirin bu tepki karşısında yine uslu durmayacaktır.Ceyda ise beklemediği büyük bir sürpriz ile hayatının en mutlu anlarından birini yaşayacaktır.

KADIN DİZİSİ OYUNCULARI

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

Özge Özpirinçci, 1 Nisan 1986, İstanbul’da doğmuştur.İlkokul ve ortaokulu İstanbul’da okudu. Lise eğitiminde AFS programı ile bir yıl Amerika Birleşik Devletleri’nde okudu.Daha sonra Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden 2008 yılında mezun oldu. Annesi İngilizce öğretmenidir. İlk olarak Cesaretin Var mı Aşka ve Kavak Yelleri dizilerinde oynadı.Ayrıca Eti Browni ve Algida Cornetto reklamlarında da oynadı.

Şirin yüzü ve sempatik oyunculuğu ile iyi iş çıkaran genç oyuncu Kavak Yelleri dizisinde uçuk kaçık ama bir o kadar da duyarlı kanser hastası bir kız olan Ada’yı canlandırmaktaydı. Bu dizide beş bölüm oynadı.

Show Tv’de yayınlanan duygusal, dram gençlik dizisi Melekler Korusun’da İpek Taşkır adlı üniversite öğrencisi bir karakteri başarıyla oynadı. Dizi 73. Bölümü ile son kez ekranlarda görüldü. Özpirinçci, ayrıca 2010 yılında vizyona giren Zülfü Livaneli’nin yönettiği Veda filminde Fikriye Hanım karakterini oynamıştır.

Ayrıca 2010’da Show Tv kanalında yayınlanan ve 11. Bölümü ile yayınından kaldırılan Deli Saraylı isimli dizide altı dil bilen “Dilruba” karakterini canlandırmaktaydı.Anadolu Kartalları filminde Üstteğmen Ayşe Dinçer’i canlandırdı.

ATV’de yayınlanan Al Yazmalım dizisinde ise baş rol olan Asiye karakterini oynamıştır ve TRT Okul’da yayınlanan Toplu Hayat adlı programda sunuculuk yaptı.

Kayıp filminde de rol almıştır. Aramızda Kalsın adlı dizide Görkem karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında çekilen Karışık Kaset filminin başrol oyuncusu İrem karakterini canlandırmıştır. 2015 yılı Şubat ayında başlayan Aşk Yeniden dizisinde Zeynep karakterini canlandırmıştır.

29 Kasım 2015 akşamı gerçekleştirilen 42. Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Kadın Komedi Oyuncusu ödülünü kazanmıştır. Buğra Gülsoy ile Acı Tatlı Ekşi filminde başrolde oynamıştır. Güzel oyuncu şuan Kadın dizisinde başrolde oynamaktadır.

12 Nisan 2013 tarihinde Engin Altan Düzyatan ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımlarını atmışlardır. 2013 yılında karşılıklı karar vererek ayrılmışlardır.

CANER CİNDORUK

Tiyatro sahnelerine çocukluğundan beri alışkın olan Caner Cindoruk, Çukurova Üniversitesi’nde okuduğu dönemde, okulun tiyatrosunda oyuncu ve yönetici olarak yer aldı. Belediye tiyatro topluluklarında yer aldı. Sahneye profesyonel olarak Fehim Paşa Konağı isimli tiyatro eseri ile birlikte çıktı. Hanımın Çiftliği isimli dizide tanıştığı oyuncu Ebru Özkan ile 5 yıl birlikte yaşadı. Daha sonra ise oyuncu Gökçe Bahadır ile birlikte oldu.

2006’da yakın arkadaşlarıyla birlikte İstanbul’a geldi. Aynı sene Beynelilel isimli filmde rol aldı. Daha sonra ise Yaprak Dökümü isimli dizide Doktor Nazmi karakterini canlandırdı. Dizi emekli kaymakam Ali Rıza Bey ve ailesinin İstanbul’a göç etmeleriyle yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Caner Kurtaran, Bedia Ener, Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen gibi oyuncular yer aldı.

Caner Cindoruk Hanımın Çifliği isimli dizide canlandırdığı Kemal karakteri ile geniş bir kitleye ulaştı. Dizi birbirlerini seven Güllü ve Kemal’in köyün ağası Muzaffer Bey nedeniyle ayrılmasını anlatıyor. Orhan Kemal’in aynı adlı romanından uyarlanan filmin başrollerinde ise Özgü Namal, Mehmet Aslantuğ, Caner Cindoruk ve Ebru Özkan yer almaktadır.

2012’de İranlı yönetmen Bahman Gobadi’nin Gergedan Mevsimi isiml filminde rol aldı. Film hapisaneye atılan Sahel’in, hapishaneden çıkınca eşini ve çocuklarını aramak için İstnbul’a gelmesini anlatıyor. Filmin başrollerinde ise Monica Belluci, Behruz Vüsuki ve Yılmaz Erdoğan yer aldı. Daha sonra ise Aramızda Kalsın isimli dizide Civan karakterini canlandırdı. Kocasının onu aldattığını öğrenip evini terk eden Yadigâr’ın İstanbul’a gelmesiyle hayatının değişmesini anlatan dizinin başrollerinde ise Uğur Yücel, Binnur Kaya, Gökçe Bahadır ve Caner Cindoruk yer alıyor. Cindoruk, Engin Hepileri ve Belçim Bilgin’le başrolleri paylaştığı Çalsın Sazlar isimli filmde rol aldı.

Oynadığı Tiyatro Oyunları

Fehim Paşa Konağı,

Yalanı Aranıyor,

Kaktüs Kumpanya,

Soyut Padişah,

Komşu Köyün Delisi,

Yeşil Papağan Limited,

Ada,

Hayvan Çiftliği,

Suçlular Çağı Suçsuzlar Çağı,

Kuğular Şarkı Söylemez,

Uçurtmanın Kuyruğu.

2012 - Pandaların Hikâyesi

Yönettiği Tiyatro Oyunları

Ada,

Hayvan Çiftliği,

Suçlular Çağı Suçsuzlar Çağı,

Kuğular Şarkı Söylemez.

Oynadığı Film ve Diziler

2014 - Çalsın Sazlar (Sinema Filmi)

2013 - Aramızda Kalsın

2013 - Ateş Altında Aşk

2012 - Yabancı

2012 - Gergedan Mevsimi

2012 - Elveda Katya

2011 - Firar

2009-2010 - Hanımın Çiftliği

2008 - Kelebek

2008 - Geç Gelen Bahar

2008 - Yaprak Dökümü

2007 - Kara Güneş

2006 - Beynelmilel