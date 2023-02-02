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  • Kadri Gürsel bile 6'lı Masa'ya isyan etti: Ülkenin bu şekilde yönetilmesi imkansız
Medya

Kadri Gürsel bile 6'lı Masa'ya isyan etti: Ülkenin bu şekilde yönetilmesi imkansız

Muhalif Gazeteci Kadri Gürsel Altılı Masa'nın yetki paylaşımına isyan ederek 'Ülkenin bu şekilde yönetilmesi mümkün olmayacaktır.' dedi.

2 Şubat 2023 Perşembe 10:27 - Güncelleme:
Kadri Gürsel bile 6'lı Masa'ya isyan etti: Ülkenin bu şekilde yönetilmesi imkansız
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Altılı masada cumhurbaşkanı adayı belirsizliğini koruyor. Ortaklar arasındaki "yetki krizi" ise büyüyor. Daha önce, "masadaki liderlerin Cumhurbaşkanı gibi imza yetkisi olacak" sözüyle eleştirilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, katıldığı bir televizyon programında masanın adayının seçilip ortak irade dışına çıkması halinde siyasi kriz doğacağını söylemişti.

Halk TV'de yayınlanan programında Altılı Masa'daki yetki krizine tepki vardı.

KADRİ GÜRSEL: ÜLKENİN BU ŞEKILDE YÖNETİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Muhalif Gazeteci Kadri Gürsel 6'lı masanın yetki kaosuna isyan ederek şu ifadeleri kullandı;

Millet İttifakı, ülke yönetiminde söz hakkını yansıtacak bir güç denklemi oluşturabilirse kararlar alınırken diğer partilerle eşit duruma indirgenmezse, indirgenmemelidir, adil değildir bir kere. Yüzde 10-15 oy almış bir İYİ Parti'nin yüzde 20-25 arası oy alacak olan CHP'nin yüzde 1-2 oy alacak partilerle eşit oy hakkına sahip olması haksızlıktır. Aynı şekilde ülkenin bu şekilde yönetilmesi mümkün olmayacaktır. Burada pek çok faktör araya girer; liderlerin karakterleri, ihtirasları şunlar bunlar...

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