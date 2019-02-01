Kamu spotu nedir, ne demektir? (Kamu spotu nasıl yapılır?)

Kamu spotu nedir, nasıl yapılır sorusuna yanıt arayanlar için ayrıntıları bu haberimizde derledik. Kamu spotu reklamları, konuları, örnekleri, çeşitleri hakkında detaylı bilgiler yazımız devamında yer almaktadır. RTÜK tarafından reklam sürelerin içerisinde sayılmayan ve tamamen ücretsiz olarak yayınlanan kamu yararına reklam olmasıdır. Bu reklamlara Kamu Supotu denmekte, bilhassa toplum yararına olan reklamlardır.

Kamu spotu, anayasa kurallarına göre 3C ilkesinde “kamu olan dernek ve yapıların kurum ve vakıf gibi çeşitli sivil kamu kuruluşları tarafından yapılan ya da yaptırılan Üst Kurul tarafınca paylaşılmasında kamunun faydasına olduğu onay veren eğitici ve öğretici kalitede görsel ve işitsel olan kısa filme denmektedir. Kamu spotunun amacı topluma yararlı, faydalı, eğitici ve öğretici olan şeyleri kısa film olarak Kamu Spotu Yönergesine göre 45 saniyeyi geçmemek üzere RTÜK tarafından onaylandıktan sonra televizyonlarda görüntülenmektedir. Televizyonlarda yer alan kanalların belirli aşamalar ile bu kamu spotlarını RTÜK tarafından yayınlaması zorunludur.

Daha önce vakitlerde yalnızca trafik, engelli vatandaşlarımız, alkol ve sigara gibi belirlenmiş bölümde kamu spotları yapılmaktaydı. Şimdilerde ise tarım, iş güvenliği, gıda, çocuk, bağımlılık, ilaç kullanımı, nükleer enerji, sağlıklı beslenme, sigaranın zararları gibi çeşitli alanlarda da kamu spotu yapılmaya başlanmıştır.

Bundan sonra yapılan ve herkes tarafından sevilen kamu spotları artık televizyon kanallarında daha iyi bütçelere ayrılarak daha iyi hazırlanan profesyonel kamu spotlarını görebiliyoruz. Birçok kamu spotları, kısa film olsa da eğitici ve öğretici oldukları zaman büyük firmalar tarafından da başarılı sayılarak IPSOS gibi kaliteli firmaların araştırması sonucu yılın en iyi kamu spotları olmaktadır. Bunların örneği ise 2015 tarihinde yayınlanan Hadi Baba adlı kamu spotu dünyada yılın en iyi üçüncü kamu spotu olarak seçilmiştir. Aşağıda vermiş olduğumuz videodan bu kamu spotunu izleyebilirsiniz.

Kamu Spotu Nasıl Yapılır?

Kamu spotu yapabilmek için ilk olarak devlete bağlı bir kurumlarda size hangi bölüm ile alakalı, insanlara nasıl bir mesaj verecek, amacı ne gibi sorular sorulur. Bu alanda sizin söylediğiniz alana göre sektörde yer alan firma seçilir. Kamu hizmeti yapabilme kurallarına uygun belirli bir fiyat limitinin aşağısında bulunur ise Doğru Temin, eğer limitin üstünde ise İhale adları altında şirketler belirlenir. Ancak İhale adı altında yapılan kamu spotlarında bazı dezavantajlar bulunmaktadır. En düşük bütçe ile şirketler İhale yönetimi ile kazanma şansı bulunmaktadır. Özellikle rekabet yok ise çok ucuz miktara verilebilir. Bu her ne kadar iş ahlakına aykırı olsa da bu durumlarda yasa böyle olduğundan dolayı yapacak her hangi bir şey yoktur.

Film sektörleri para, etki ve yaratıcılık hakkında ucu açık olan bir sektördür. Bu konuda para öncelik olarak belirlendiğinden dolayı bu tür büyük hayaller kurmak bazen kişiyi üzebilir. Şayet yapacağınız kamu spotlarında daha önce tecrübeniz var ise yüksek fiyatlarda gelir elde edebilirsiniz. Ancak hiç teminat ve referans yok ise ne kadar kaliteli iş olursa olsun bazen şanssız bir şekilde hayal kırıklığı yaşanabilir.

Kamu spotu işini alan bir şirket alternatif seçenekler olsun diye en az 3 adet senaryo hazırlanmasını ister. Bu senaryolara sinopsis denmektedir. Hangi taslak, senaryo beğenilirse ona göre seçim yapılır. Daha sonra yazılmış olan sinopsisler tekrar devlet kurumuna onay için sunulmaktadır. Kamu spotunda yer alan hikâyedeki bütün senaryo ayrıca kara kalem çalışması ile çizilmeli ve yetkili kuruma onay için sunulmalıdır. Bu kara kalem çalışmalarına ise storyboard denmektedir. Böylelikle devlet kurumu bütün hikayeyi basit bir şekilde hayal edebilir, gözlerinde canlandırarak nasıl bir senaryo ve kamu spotu olacağına daha iyi karar vererek onay işleminde yardımcı olabilir. Onay alınmadan çekimler yapılmaması gereklidir. Çünkü daha sonra değişiklik olmasını ya da kabul edilmediğini açıklarlar ise çekilen senaryolar boşa gidebilir. Bu sadece zaman değil ayrıca para kaybı ile beraber çalışılan ortamın motivesini de düşürerek negatif bir alan yaratır.

Senaryo onayı gerçekleştikten sonra senaryoda oynayacak oyuncular, çekim yapılacak alanlar, seslendir ve daha birçok gerekli nesneler yetkili kuruma tekrar onay için sunulur. Bu dosyanın ve onayın adına ise Pre Production adı verilmektedir. Bu belge en önemlisidir diyebiliriz. Kamu spotunda yer alacak filme ve senaryolara ait bütün her şey bu dosyada bulunmaktadır. Şayet onay gelmese bile itiraz hakkı ve düzeltme hakkı bulunmaktadır.

Bu onay işkencesi bittikten sonra çekim kısmı başlar. Çekim yapılacağı zaman devletin yetkili kurumunda bulunan yetkili kişiler çekim alanına davet edilerek çekimler başlar. Tercih edilen ve onaylanan alanlar, oyuncular ve yapım firması ile yapılmaktadır. Çekim işlemleri ne kadar uzun olursa olsun bittikten sonra senaryo bitimi için asıl iş arka planda başlar. Ses tasarımdan kurguya, seslendirmeden grafik tasarımlara, müzikten animasyonlara gibi çeşitli prosedürler yapılır ve bu işlemlerden sonra film daha iyi bir şekilde ortaya çıkar.

Sunum yapılacağı gün ajans firma ile devletin yetkili kurumu için ayrıca heyecan yaşanan bir gün olacaktır. Günlerce ve hatta haftalarca yapılan senaryo artık film olmuş ve gala gösterisi gibi belirli kişiler davet edilerek nihayetinde film izlenir. Yorumlanması açısından tekrar tekrar kamu spotu olan film izlenir. Başarılı bir şekilde yapılan film zaten ilk izlendiğinde ne kadar kaliteli olduğu görülür. Eğer varsa yetkili kurum tarafınca çeşitli editlemelerin istekleri yapılması adına notlar yazılır.

Yorumlardan sonra editleme gerektiyse bütün editlemeler ve düzenlemeler yapılır ve senaryo filme alınarak hazırlanır. Ajans şirketi, kamu spotu olan filmi gerekli medya yayın kuruluşlarına gönderir. Bu kurumlar ise daha sonra üst yazı bir şekilde RTÜK’e göndererek onay bekler.

Genel olarak haftada bir kez bir araya gelen RTÜK meclisi, bu kamu spotunun yani kısa filmin Türkiye milletine ve halkına olumsuz bir şekilde sakıncası olunmadığı görüldüğü zaman onay verir ve kısa zaman içerisinde medya kuruluşları bu filmi yayınlar. En fazla 1 ay sürecek olan bu kamu spotunu televizyon kanallarında izleyebilirsiniz.