''Kanıt'' kitabı dijital ortama taşındı

AA tarafından 4 Aralık 2023'te yayımlanan ve İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan, temel delil niteliğindeki görsellerin yer aldığı "Kanıt" kitabının, gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 9. baskısı dijital ortama aktarıldı.

"Kanıt"ın dünya çapında daha fazla kişiye ulaşması ve işlenen suçların tüm boyutlarıyla gözler önüne serilebilmesi amacıyla hazırlanan dijital versiyonuna "https://aakitap.com.tr/kanit" internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Belge niteliğindeki görsellerin yer aldığı sitede Türkçe, İngilizce ve Arapça dil seçenekleriyle kullanıcıların bilgilere kolaylıkla erişmesi sağlanıyor.

- SAVAŞ SUÇLARI GÖZLER ÖNÜNE SERİLİYOR

Sitenin giriş sayfasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında kullanılan fosfor bombası görüntüleri dikkati çekerken, aşağıya doğru ilerleyen kısımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile 17 Kasım 2023'te düzenlenen basın toplantısındaki Gazze'ye yönelik açıklamaları yer alıyor.

AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz'ün Kanıt kitabındaki sunuş mesajı, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsüne göre İsrail'in Gazze'de işlediği suçlar belge niteliğindeki fotoğraf ve görüntülerle desteklenerek ziyaretçilere sunuluyor.

Ziyaretçiler, sağ ve solda bulunan ok işaretleriyle görseller arasında kolaylıkla geçiş yapabiliyor; her görselin altında, hangi suça delil oluşturduğuna dair bilgi, çekildiği konum, foto muhabirinin ismi ve olaya dair detaylı açıklamalar yer alıyor.

Görseller arasında, İsrail ordusunun, Refah'ta yerinden edilmiş Gazzelilere yönelik gerçekleştirdiği yıkımın kuş bakışı "öncesi ve sonrası" karşılaştırması da dikkati çekiyor.

Sitede İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren, yaralanan ve mağdur edilen Filistinlilere ilişkin veriler ile 1 Aralık 2023'te İsrail'in hava saldırısı sonucu yaşamını yitiren AA kameramanı Muntasır Es-Savvaf anısına hazırlanan mesaja yer veriliyor.

Gazze'de hayatını kaybeden 205 gazetecinin isimleri ve fotoğraflarının da eklendiği sayfada veriler ve belge niteliğindeki görsellerle savaşın tüm boyutları gözler önüne seriliyor.

Ayrıca AA tarafından hazırlanan "Tanık" kitabının 4. baskısının dijital ortama taşınması ve gelecek günlerde yayımlanacak "Sanık" adlı kitabın da internette erişime açılması planlanıyor.

Projeler, uluslararası hukuk ve insan hakları alanında çalışmalara ışık tutacak nitelikte belge ve görsellerin daha geniş kitlelerle buluşturulmasını hedefliyor.