24 TV'nin her bölümü merakla beklenen programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu Doç. Dr. Yavuz Dizdar oldu.

'ENDÜSTRİYEL YAĞI VE AYÇİÇEK YAĞI İLE YAPILAN KIZARTMA AYNI ŞEY DEĞİL"

Doktorlara kızartma yasaktır diye bir ders veriliyor diyorlar. Öyle bir şey yok. Zaten kızartma ile ilgili bir ders verilmedi. Zaman içinde kanserin artışına bakarken kızartma bir risk faktörü olabilir mi diye bakıyorlar. Onların kızartmasıyla bizim kızartmamız aynı değil. Endüstriyel yağ kullanılarak yapılan kızartmayla evde kullanılan ayçiçek yağı ile yapılan kızartma aynı şey değil. Restoran sahibi dostum yağı 4-5 günde değiştirdiğini söylüyor. Amerika sisteminin verisini kullanırken yaşam koşulları ve sokaklarından gelen yanık yağ kokusunu hatırlamanız gerekiyor. Bizim bildiğimiz kızartma kokusu değil. Doğru bilinen ama yanlış olan çok şey var.

'İNSANLAR ŞIMARDILAR"

Fazlayı abartırsanız buna yağcılık denir. Daha azını yaparsanız kapris yapıyor derler. Ruhuna hoşuna gitsin diye kıyafetin ne kadar güzel olmuş diyorum, sana ne diyor. Ertesi gün bu da güzel mi neden bir şey söylemiyorsun diyor. Deniz zaten dalgalı. Siz yön alacaksınız. İnsanlar şımardılar. Bunu kabul etmek zorundayım; şımarıklık, verilen fırsat miktarı arttıkça devam ediyor ve artık norm haline geliyor. Olay hoşafın yağı niye kesiliyor olayına geliyor.

'İNSANLAR, SON 30 YILDA MUTSUZ OLMA YETENEKLERİNİ GELİŞTİRDİLER"

Başımızı sokacak evimiz olduğu için şükrederdik. Ben de kiralık evde doğdum. O zamanlar babam SSK çalışanı olan bir doktordu. Bu koşullardaki adam işten geldiğinde odun kırardı ellerinde 4. Kata çıkarırdı. Bu zamanda sıkıntıya girmeyeceğim şeyler yaşadım. İnsanlar, son 30 yılda mutsuz olma yeteneklerini geliştirdiler. Bunun nedeni, onları tüketim ekonomisine dahil etmemizdir. Yani insanları özendirmeyi öğrettik. Bütün televizyonlar bunun üzerine yaşıyorlar. Sadece programlar değil diziler de aynı şekilde. Mutlu olmayı unuttular. İyi olanı örnek veren dizi tutmaz herhalde.