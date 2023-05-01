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Medya

Kendi gazetecilerini bile ikna edememişler! Halk TV'de 7'li koalisyon tartışması

7'li koalisyondaki belirsizliği CHP tarafından fonlanan Halk TV bile kabul etti. Halk TV Dış Haberler Müdürü Mustafa Kemal Erdemol, 'Ben dış haberciyim, ben Kılıçdaroğlu ve ortaklarının dış politikasını doğru dürüst anlamış değilim.' diye konuştu Halk TV yazarı Mehmet Tezkan 'Ben de' diyerek bu sözleri onayladı.

1 Mayıs 2023 Pazartesi 07:59 - Güncelleme:
Kendi gazetecilerini bile ikna edememişler! Halk TV'de 7'li koalisyon tartışması
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Türkiye'de artık seçimlere çok kısa bir süre kalırken HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Koalisyonda yaşanan liste krizinin ardından bakanlıklar konusunda anlaşmazlık çıktı.

HANGİ BAKANLIK KİME VERİLECEK?

Koalisyonda bakanlık sayısı 20 olarak belirlenirken kimin hangi bakanlığı istediği de merak konusu. Ancak Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı konusunda isteğinin olduğu aşikar.

FETÖ VE PKK DESTEKÇİSİ İSİMLER LİSTELERDE

Bakanlık konusunun yanında milletvekili listelerinin hazırlanmasında da koalisyonda sorun çıkarken, özellikle bazı PKK ve FETÖ destekçisi isimlerin CHP listelerinde yer alması tepki topladı.

BELİRSİZLİKLERİ HALK TV BİLE KABULLENDİ

Tüm bu belirsiz politika yedili koalisyonu sararken bu belirsizliğe CHP'nin kanalı Halk TV'den bile tepki geldi.

"DIŞ POLİTİKALARINI DOĞRU DÜRÜST ANLAMIŞ DEĞİLİM"

Halk TV Dış Haberler Müdürü Mustafa Kemal Erdemol canlı yayında yaptığı açıklamada "Ben dış haberciyim, ben Millet İttifakı'nın dış politikasını doğru dürüst anlamış değilim." ifadelerini kullandı. Halk TV yazarı Mehmet Tezkan ise Erdemol'un cümlelerini "Ben de" diyerek onayladı.

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