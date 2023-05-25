Kılıçdaroğlu için büyük iddia! HDP kılıfına uydurmak için Kandil ile görüştü

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak kuran 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar" diyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da desteğini açıkladı.

Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na sunduğu 7 maddelik protokol sonrası HDP ve YSP, söz konusu protokole itiraz ederek "nihai kararı" yarın açıklayacağını duyurdu.

HDP'Lİ İSİMLER KANDİL İLE TEMASA GEÇTİ

Diyarbakır merkezli haber sitesi Ajans News'in HDP kaynaklarına dayandırdığı iddialara göre, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'li isimler Kandil ile temasa geçti.

HDP'nin Kılıçdaroğlu'na yönelik nihai kararı açıklamasından hemen önce Kandil ile irtibata geçtiği ve terör örgütü PKK'dan gelecek talimat doğrultusunda hareket edecekleri ortaya çıktı.

ATATÜRKÇÜ SEÇMENİ KAYBETMEMEK İÇİN ÖRTÜLÜ DESTEK

HDP'nin Kandil ile temasa geçtiği ve Kılıçdaroğlu'na açık değil örtülü destek vereceği öğrenildi.

Kulislere yansıyan bilgilere göre 7'li koalisyona oy veren Atatürkçü seçmeni kaybetmemek için HDP'nin Kılıçdaroğlu'na desteğini çektiği "yumuşak bir dille" açıklanacak.

Öte yandan HDP'nin kendi seçmenlerine yönelik "Sonuna kadar Kılıçdaroğlu'nun yanındayız" mesajını ulaştıracağı belirtildi.

CHP İLE DE GÖRÜŞÜLDÜ

HDP'nin hem kendi seçmenlerini sandığa çağırmak hem de Kılıçdaroğlu'na destek veren Atatürkçüleri rahatsız etmemek için bu kararı aldığı ifade edildi.

Karar alınırken CHP Genel Merkezi ile de görüşüldüğü iddia edildi.