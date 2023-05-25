İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mayıs 2023 Perşembe / 6 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,916
  • EURO
    21,5718
  • ALTIN
    1254.46
  • BIST100
    4424.92
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • Kılıçdaroğlu için büyük iddia! HDP kılıfına uydurmak için Kandil ile görüştü
Medya

Kılıçdaroğlu için büyük iddia! HDP kılıfına uydurmak için Kandil ile görüştü

Terör destekli 7'li koalisyona katılan Ümit Özdağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na sunduğu 'kayyum' ve 'yerel yönetimlerde özerklik istemiyoruz' şartı gizli ortak HDP'yi telaşlandırdı. Dün yaptıkları açıklamada konu hakkında kararlarını bugün açıklayacağını söyleyen terörün siyasi uzantısı HDP'nin Kandil ile görüştüğü ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'na oy veren Atatürkçü seçmeni kaybetmemek için Kandil'den talimat alan HDP'nin 7'li koalisyona desteği örtülü vereceği idda edildi.

25 Mayıs 2023 Perşembe 02:21 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu için büyük iddia! HDP kılıfına uydurmak için Kandil ile görüştü
ABONE OL

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak kuran 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar" diyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da desteğini açıkladı.

Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na sunduğu 7 maddelik protokol sonrası HDP ve YSP, söz konusu protokole itiraz ederek "nihai kararı" yarın açıklayacağını duyurdu.

HDP'Lİ İSİMLER KANDİL İLE TEMASA GEÇTİ

Diyarbakır merkezli haber sitesi Ajans News'in HDP kaynaklarına dayandırdığı iddialara göre, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'li isimler Kandil ile temasa geçti.

HDP'nin Kılıçdaroğlu'na yönelik nihai kararı açıklamasından hemen önce Kandil ile irtibata geçtiği ve terör örgütü PKK'dan gelecek talimat doğrultusunda hareket edecekleri ortaya çıktı.

ATATÜRKÇÜ SEÇMENİ KAYBETMEMEK İÇİN ÖRTÜLÜ DESTEK

HDP'nin Kandil ile temasa geçtiği ve Kılıçdaroğlu'na açık değil örtülü destek vereceği öğrenildi.

Kulislere yansıyan bilgilere göre 7'li koalisyona oy veren Atatürkçü seçmeni kaybetmemek için HDP'nin Kılıçdaroğlu'na desteğini çektiği "yumuşak bir dille" açıklanacak.

Öte yandan HDP'nin kendi seçmenlerine yönelik "Sonuna kadar Kılıçdaroğlu'nun yanındayız" mesajını ulaştıracağı belirtildi.

CHP İLE DE GÖRÜŞÜLDÜ

HDP'nin hem kendi seçmenlerini sandığa çağırmak hem de Kılıçdaroğlu'na destek veren Atatürkçüleri rahatsız etmemek için bu kararı aldığı ifade edildi.

Karar alınırken CHP Genel Merkezi ile de görüşüldüğü iddia edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.