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Medya

Kılıçdaroğlu işaret etti, Fatih Portakal planı açıkladı! 'Sınırımızda PYD olsun' diyen ismi Adalet Bakanı yapacak

Fatih Portakal, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çanakkale mitinginde 'bakan olacaklar' diyerek işaret ettiği CHP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın ve Muharrem Erkek için düşünülen bakanlıkları açıkladı. Portakal, Erkek'in Adalet Bakanı, Akın'ın ise Enerji Bakanı olmasının planlandığını öne sürdü. Kılıçdaroğlu'nun Adalet Bakanı yapacağı iddia edilen Muharrem Erkek, terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD'ye ilişkin yaptığı skandal açıklamayla tepki çekmişti.

12 Nisan 2023 Çarşamba 15:20 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu işaret etti, Fatih Portakal planı açıkladı! 'Sınırımızda PYD olsun' diyen ismi Adalet Bakanı yapacak
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CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün Çanakkale'de açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını tamamlamasının ardından kürsüye Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın ve Muharrem Erkek ile milletvekili adayları davet edildi.

Kılıçdaroğlu, Erkek ve Akın'ın kürsüye geldiği anda "Unutmayın, Balıkesir'in ve Çanakkale'nin birer bakanı olacak" açıklamasında bulundu.

'KILIÇDAROĞLU'NUN İKİ BAKANI BELLİ'

Sözcü TV'deki yayında konuşan Fatih Portakal, iki isim için düşünülen bakanlıkları açıkladı. Portakal, Erkek'in Adalet Bakanı, Akın'ın ise Enerji Bakanı olarak düşünüldüğünü söyledi.

Portakal'ın açıklaması şöyle:

"Önemli bir haber paylaşayım sizlerle. Daha doğrusu bir kulis bilgisi. Millet İttifakı iktidar olursa bakan olacak iki isim açığa çıktı. Eğer Kılıçdaroğlu seçilecek olursa Muharrem Erkek ve Ahmet Akın bakan olacak. Orada da bu isimlerin tanıtımı yapıldı. Çünkü bu iki isim milletvekili adayı olarak gösterilmedi. İkisi de genel başkan yardımcısı.

'MUHARREM ERKEK ADALET BAKANI; AHMET AKIN ENERJİ BAKANI'

Bildiğim ve öğrendiğimi kadarıyla da Muharrem Erkek, eğer Kılıçdaroğlu seçilirse Adalet Bakanı olacak. Ahmet Akın için de Enerji Bakanlığı iddia ediliyor."

CHP'Lİ ERKEK 'SINIRIMIZDA PYD OLSUN' DEMİŞTİ

Muharrem Erkek, terör örgütünü öven ifadeler içeren bir konuşmasında, "Bizim sınırımızda başkası olacağına PYD olsun. Bizim için hiçbir sakıncası yok bunun. Biz yalnızca bölgemizde değil, Orta Doğu'da da barışı tesis etmek zorundayız. Türkiye olarak buna örnek olmak zorundayız. Öncülük yapmak zorundayız" ifadelerini kullanmıştı.

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