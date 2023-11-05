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Medya

Kılıçdaroğlu kaybetti, Özel kazandı! Barış Yarkadaş sözünü tutacak mı?

CHP'de 13 yıldır koltuktan oturan Kemal Kılıçdaroğlu, gerçekleştirilen kurultayda Özgür Özel'e seçimi kaybetti. Özel'in CHP Genel Başkanı seçilmesinin ardından CHP yandaşı gazeteci Barış Yarkadaş'ın 'Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım' sözleri yeniden gündem oldu.

5 Kasım 2023 Pazar 09:24 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu kaybetti, Özel kazandı! Barış Yarkadaş sözünü tutacak mı?
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Genel Başkan seçiminin sonuçlanmasının ardından, CHP'li eski vekil ve gazeteci Barış Yarkadaş'ın eylül ayında canlı yayında söylediği "Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım" ifadeleri yeniden gündem oldu.

CHP 38. Olağan Kurultayı'nda 81 ilden gelen bin 367 kurultay delegesi, Cumhuriyet'in ve partinin 100. yılında yeni genel başkanı ve yeni parti yönetimini seçti. CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel oldu.

Genel Başkan seçiminin ardından, Barış Yarkadaş'ın eylül ayında TV100'de katıldığı canlı yayında kullandığı ifadeler yeniden gündeme geldi.

Yarkadaş, söz konusu yayında "Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım" sözlerini kullanmıştı.

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