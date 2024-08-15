Kılıçdaroğlu ve Fatih Altaylı birbirine düştü! Zehir zemberek sözlere dava

CHP yandaşı YouTuber Fatih Altaylı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Beni dövseydi onu affederdim ama kendisini hiç affetmiyorum. Çünkü o AK Parti'nin adamı" ifadelerini kullandı.

"MERKEPLER ADAM OLUR SEN OLMAZSIN"



Kılıçdaroğlu, kendisini 'dış devletlere çalışan ajan' olarak da niteleyen Altaylı'ya, X hesabından yaptığı, "Merkepler adam olur sen olmazsın" başlıklı paylaşımla cevap verdi.

Altaylı'nın "FETÖ yalakası bir kepaze" olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Kalemin satılık. Ruhun satılık. Hatta küfür yuvası ağzın bile satılık." dedi.

"SATILIK KEPAZE, KADIN DÜŞMANI NAMERT"



Sözlerinin devamında Altaylı'yı "kadın düşmanı namert, tetikçi, çukur ve alçak" olarak da niteleyen eski CHP lideri, "Ben, Bu partiyi senin gibi "elinde viski kadehleriyle partime yön veren" alçakların elinden aldım ve Halkın Partisi yaptım." ifadelerine yer verdi.

OLAY MAHKEMEYE TAŞINIYOR

Zehir zemberek sözler sonrası yeni bir açıklama yapan Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu'nu mahkemeye vereceğini açıkladı.

"Beni haklı çıkaracak daha iyi bir hamle yapamazdı. Yeniden CHP'yi ele geçirme yönündeki çıkarına nereye çok ağır dokunduysam eğer çıldırmış" diyen Altaylı, "Bunların hesabını yargıda verecek" dedi.