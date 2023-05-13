Kılıçdaroğlu yine çark etti! FETÖ'yü aklama peşine düşmüştü, ''teşekkür'' ederek kıvırdı

Pazar günü gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçimlerine 1 gün kala, 7'li koalisyonun ortak cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Elimizde somut kanıt var, Rusya seçimlere müdahale edecek" iddialarını yalanlayan Rusya'ya teşekkür etti.

Kılıçdaroğlu, bir televizyon kanalına konuk olarak gündeme ilişkin konuştu.

Geçtimiz gün Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kaset kumpası sonucu cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi nedeniyle FETÖ'yü aklayan Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya'yı suçladı.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Rus Dostlarımız, dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk'ün devletinden çekin. Biz hala işbirliğinden ve dostluktan yanayız"

"SOMUT KANIT VAR" DEDİ

Türkiye ve Başkan Erdoğan karşıtlığıyla bilinen Reuters'a konuşan Kılıçdaroğlu, Rusya'nın 14 Mayıs seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddialarını tekrarlayarak, "elinde somut kanıt olduğunu" söyledi.

Kılıçdaroğlu, Reuters ile yaptığı röportajda şöyle konuştu:

"Eğer somut kanıtımız olmasaydı tweet atmazdım. Bir diğer ülkenin, bir parti lehine Türkiye'nin seçim sürecine müdahale etmesini kabul edilemez buluyoruz. Tüm dünyanın bundan haberdar olmasını istedim. Bu çağrıyı bir tweet ile açıkça yapmamın sebebi bu."

KENDİSİNİ YALANLAYAN RUSYA'YA TEŞEKKÜR ETTİ

İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından kaset kumpasıyla çektirilmesinin ardından FETÖ'yü aklama telaşına düşen, Rusya'yı 14 Mayıs seçimlerine müdahale etmekle suçlayan ve "Elimizde somut kanıt var" diyen Kılıçdaroğlu, Rusya'nın kendisini yalanmasına "teşekkür" etti.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen FOX TV'ye konuşan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Doğal olarak ben, "Şu bana söyledi" dersem bu yanlış olur. Bazı bilgiler var ki bunlar kamuoyuyla paylaşılmaz. Kaldı ki bunların görünürlüğü vardır. Biz bunu hissediyoruz. O nedenle biz bu açıklamayı yapmak zorunda kaldık. Şunu ifade etmek isterim, Rusya'dan yapılan açıklama için teşekkür ederiz. "Biz müdahale etmeyeceğiz, karışmayacağız" diyorlar. "Dijital müdahalemiz de olmayacak" diyorlar. Teşekkür ederiz. Orada bir sorunumuz yok."