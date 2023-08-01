Kılıçdaroğlu'na bir başkaldırı daha! Üçüncü rakibi de belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen ve istifa etmediği sürece CHP'nin yerel seçimlerde de başarısız olacağını savunan 'değişim hareketi' umduğunu bulamadı. Kılıçdaroğlu, yapılan tüm ikazlara kulak tıkayarak partisini yerel seçimlere kendisinin götürmek istediğini belirtti.

Ancak değişim yanlılarının sadece bu çağrılarla sınırlı kalmayıp kurultayda Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday çıkarması bekleniyor.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, konuyla ilgili detayları yazdığı köşe yazısında değişim hareketinin üç adayı olduğunu belirtti.

"GÖKHAN GÜNAYDIN PUSUYA YATTI"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın da genel başkanlık için konuşulduğunu belirten Erkin, "Gökhan Günaydın pusuya yattı" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili "İBB için partimiz adına en fazla oyu alabilecek siyasi olduğu açıktır" cümlesini anımsatan Erkin, "Adaylarının İmamoğlu olduğunun altını çizdi" ifadesini kullandı.

'UZUN ZAMANDIR UYGUN ZAMANI BEKLİYOR'

Özel'in aday olma konusunda çok net olduğunu söyleyen Erkin, Gökhan Günaydın'ın buna engel olduğunu söyledi.

Erkin, "Günaydın uzun zamandır adaylık konusunda alt yapı çalışmalarını yapıyor ve uygun zamanı bekliyor. Bazı toplantılarda 'Aday ben olmalıyım' dediği konuşulanlar arasında. Ağırlıklı olarak; İmamoğlu genel başkan adayı olmayacak ama 'değişim'in adayını destekleyecek." diye yazdı.