İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ağustos 2023 Salı / 15 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9777
  • EURO
    29,6062
  • ALTIN
    1695.03
  • BIST100
    7175.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • Kılıçdaroğlu'na bir başkaldırı daha! Üçüncü rakibi de belli oldu
Medya

Kılıçdaroğlu'na bir başkaldırı daha! Üçüncü rakibi de belli oldu

CHP içerisinde devam eden koltuk kavgası derinleşiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başkaldıran Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'den sonra CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın da ismi kurultayda aday olacaklar arasında geçmeye başladı. Aytunç Erkin, Gökhan Günaydın hakkında, 'Uzun zamandır adaylık konusunda çalışmalar yapıyor ve uygun zamanı bekliyor. Bazı toplantılarda 'Aday ben olmalıyım' dediği konuşuluyor.' dedi.

1 Ağustos 2023 Salı 13:26 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'na bir başkaldırı daha! Üçüncü rakibi de belli oldu
ABONE OL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen ve istifa etmediği sürece CHP'nin yerel seçimlerde de başarısız olacağını savunan 'değişim hareketi' umduğunu bulamadı. Kılıçdaroğlu, yapılan tüm ikazlara kulak tıkayarak partisini yerel seçimlere kendisinin götürmek istediğini belirtti.

Ancak değişim yanlılarının sadece bu çağrılarla sınırlı kalmayıp kurultayda Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday çıkarması bekleniyor.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, konuyla ilgili detayları yazdığı köşe yazısında değişim hareketinin üç adayı olduğunu belirtti.

"GÖKHAN GÜNAYDIN PUSUYA YATTI"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın da genel başkanlık için konuşulduğunu belirten Erkin, "Gökhan Günaydın pusuya yattı" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili "İBB için partimiz adına en fazla oyu alabilecek siyasi olduğu açıktır" cümlesini anımsatan Erkin, "Adaylarının İmamoğlu olduğunun altını çizdi" ifadesini kullandı.

'UZUN ZAMANDIR UYGUN ZAMANI BEKLİYOR'

Özel'in aday olma konusunda çok net olduğunu söyleyen Erkin, Gökhan Günaydın'ın buna engel olduğunu söyledi.

Erkin, "Günaydın uzun zamandır adaylık konusunda alt yapı çalışmalarını yapıyor ve uygun zamanı bekliyor. Bazı toplantılarda 'Aday ben olmalıyım' dediği konuşulanlar arasında. Ağırlıklı olarak; İmamoğlu genel başkan adayı olmayacak ama 'değişim'in adayını destekleyecek." diye yazdı.

  • CHP iç kavga
  • Kılıçdaroğlu İmamoğlu Özelden Günaydın
  • Aytunç Erkin
  • Adaylık çalışması

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.