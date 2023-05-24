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Medya

Kılıçdaroğlu'na 'feodal kafalı' demişti! Ümit Özdağ terör destekli koalisyona boyun eğdi

Terör destekli 7'li koalisyona katılan Zafer Partisi Ümit Özdağ'ın Kemal Kılıçdaoğlu2na yönelik yazdığı ifadeler yeniden gündem oldu. Terör örgütü PKK'nın desteklediği koalisyona katılan Özdağ, geçtiğimiz dönemlerde Kılıçdaroğlu'na yönelik, 'Zafer Partisine “ucuz ırkçı” diye saldıran Kılıçdaroğlu Saddam gibi feodal kafalıdır.CHP'de kritik noktaları Tuncelilere teslim etti.' demişti.

24 Mayıs 2023 Çarşamba 21:55 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'na 'feodal kafalı' demişti! Ümit Özdağ terör destekli koalisyona boyun eğdi
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Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin bulunduğu yedili koalisyona katılan ve Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan Ümit Özdağ'ın yedili koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na yönelik sosyal medya paylaşımları tekrar gündeme geldi.

"KILIÇDAROĞLU SADDAM GİBİ FEODAL KAFALIDIR"

Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik 'ucuz ırkçı' sözlerine sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile sert tepki göstererek, "Zafer Partisine "ucuz ırkçı" diye saldıran Kılıçdaroğlu Saddam gibi feodal kafalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

"AYRIMCILIK YAPAN SİYASETÇİ Mİ TÜRKİYE'Yİ BİRLEŞTİRECEK?"

Kılıçdaroğlu tarafından CHP'de kritik noktaların Tuncelilere teslim edildiğini dile getiren Özdağ, "CHP'de kritik noktaları Tuncelilere teslim etti. Kendi partisinde ayrımcılık yapan bir siyasetçi mi Türkiye'yi birleştirecek? CHP'nin "Dersimciliğine" hiç gerek yok." sözleri ile Kılıçdaroğlu'na tepki göstermişti.

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