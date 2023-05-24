Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin bulunduğu yedili koalisyona katılan ve Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan Ümit Özdağ'ın yedili koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na yönelik sosyal medya paylaşımları tekrar gündeme geldi.

"KILIÇDAROĞLU SADDAM GİBİ FEODAL KAFALIDIR"

Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik 'ucuz ırkçı' sözlerine sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile sert tepki göstererek, "Zafer Partisine "ucuz ırkçı" diye saldıran Kılıçdaroğlu Saddam gibi feodal kafalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

"AYRIMCILIK YAPAN SİYASETÇİ Mİ TÜRKİYE'Yİ BİRLEŞTİRECEK?"

Kılıçdaroğlu tarafından CHP'de kritik noktaların Tuncelilere teslim edildiğini dile getiren Özdağ, "CHP'de kritik noktaları Tuncelilere teslim etti. Kendi partisinde ayrımcılık yapan bir siyasetçi mi Türkiye'yi birleştirecek? CHP'nin "Dersimciliğine" hiç gerek yok." sözleri ile Kılıçdaroğlu'na tepki göstermişti.