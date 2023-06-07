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Medya

Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Uğur Dündar bile istifaya çağırdı

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Gazeteci Uğur Dündar, 28 Mayıs seçimlerinden hezimetle ayrılan ve koltuğundan kalkmamakta direten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısında bulundu.

7 Haziran 2023 Çarşamba 13:00 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Uğur Dündar bile istifaya çağırdı
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CHP'ye yakınlığıyla bilinen Gazeteci Uğur Dündar, Avrupa ülkelerini örnek göstererek, başarısız muhalefet liderlerinin istifa ettiğini söyledi. Dündar, Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yaptığı yazısında "Toplumun değişimden beklentisi, Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesiydi" ifadesine yer verdi.

Türkiye seçimlerin ardından yeni döneme başladı.

Muhalefette ise seçim mağlubiyeti sonrası kriz büyüyerek devam ediyor.

CHP'de değişim sesleri yükselirken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğunu bırakmasa da parti yönetim kadrosunu değiştirdi.

Bu hamle CHP tabanında tepkinin artmasına neden olurken muhalif gazetecilerden Kılıçdaroğlu'na eleştiriler ve istifa çağrıları devam ediyor.

BİR İSTİFA ÇAĞRISI DA UĞUR DÜNDAR'DAN

Son olarak gazeteci Uğur Dündar, konuyu köşesine taşıdı.

Dündar yaşananların hayal kırıklığı olduğunu belirttiği yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Bey ve Altılı Masa liderlerinin bize sundukları en önemli vaat neydi? Güçlendirilmiş parlamenter demokrasiyi hayata geçirmek, değil mi? Güçlendirilmişini bıraktım, sıradan bir Batı demokrasisinde ana muhalefet partisinin genel başkanı seçim yenilgisinden sonra ne yapar?

Sonuçlar kesinleştikten sonra, bir saat bile beklemeden 'Ben başarılı olamadım, istifa ediyor ve partimdeki değişimin önünü açıyorum' der. Kemal Bey böyle yapmış olsa, inanıyorum ki parti içi güçler harekete geçer; 'Genel Başkanımızın bu erdemli davranışına teşekkür ediyoruz, ama önümüzde yerel seçimler var. Biz bu seçimlere onun liderliğinde gitmek istiyoruz!' derler ve kamuoyundan gelecek rüzgârın da etkisiyle istifasını geri aldırırlardı. Böylece Kılıçdaroğlu bir anlamda güç tazelemiş olurdu.

Ama o, böyle davranmak yerine, MYK'yı yenileyerek 'Toplum değişim istiyordu, biz de öyle yaptık' demeyi, yani 'vitrin değişikliğini' yeğledi. Dost acı söyler deyip, üzülerek ifade ediyorum ki sığ bir popülizm sergiledi. Zira toplumun değişimden beklentisi, onun istifa etmesiydi!.. Bakalım önümüzdeki günlerde başka hangi hayal kırıklıklarını yaşayacağız?"

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