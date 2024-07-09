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Medya

Kılıçdaroğlu'ndan ''50 vekil'' iddiası... Asıl hedef İmamoğlu mu?

Genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e kaptıran Kılıçdaroğlu, CHP içi hesaplaşmadan vazgeçmiyor. Elindeki kartları açık oynayan Kılıçdaroğlu, 'CHP'de en az 50 vekil bana sadık' iddiasında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun bu iddiayı 'İmamoğlu'nu kendisiyle görüşmeye teşvik etmek' için sarf ettiğine yönelik iddialar ortaya atıldı.

9 Temmuz 2024 Salı 17:12 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'ndan ''50 vekil'' iddiası... Asıl hedef İmamoğlu mu?
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2023 Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu partisindeki kurultay sonrası genel başkanlık koltuğunu da Özgür Özel'e kaptırdı. CHP liderliğini kaybettikten sonra bir çalışma ofisi kuran Kılıçdaroğlu kendisine yakın isimlerle de sık sık görüşmeler gerçekleştiriyor.

Kılıçdaroğlu ile Mansur Yavaş 2 hafta önce bir araya gelmişti. Kılıçdaroğlu'nun o günlerde İmamoğlu ile de görüşmesi bekleniyordu. İmamoğlu'ndan gelen açıklama da bu yöndeydi. Ama o görüşme bir türlü gerçekleşmedi.

Kılıçdaroğlu, bu durumu bir gazeteci vasıtasıyla kamuoyuna duyurma ihtiyacı hissetti.

Gazeteci Vedat Yenerer'in "Ekrem İmamoğlu ile siyaseten birlikte yürümek için görüştüğünüz konuşuluyor. Doğru mu?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Hayır, iddiaların hiçbiri doğru değil. En son Kurban Bayramı'nda arayıp bayramımı kutladı. Ondan sonra bir daha hiç görüşmedik" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN "50 VEKİL" İDDİASI...

CHP içi mücadelenin önemli bir aktörü olduğunu ve bu denklemde hafife alınmaması gerektiği imasında bulunan Kılıçdaroğlu, "En az 50 milletvekilinin parti içinde size sadık olduğu iddiası konuşuluyor. doğru mu?" sorusuna ise "Evet doğru" cevabını verdi.

Yeni bir parti kuracağı iddiaları ile gündeme gelen Kılıçdaroğlu, kendisine sadık 50 vekil iddiasını gerçekleşmeyen bu buluşmaya karşı "İmamoğlu'nu kendisiyle görüşmeye teşvik etmek için mi telaffuz etti? sorusunu akıllara getirdi.

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