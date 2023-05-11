Kılıçdaroğlu'ndan FETÖ'yü aklama çabası! İnce'ye kaset kumpasını Ruslara yıktı

Geçtiğimiz günlerde birçok eski CHP'li, Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ kaset kumpasıyla CHP'nin başına geçtiğini ve partiyi dizayn ettiğini belirterek tepki göstermişti. Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye karşı düzenlediği kaset kumpasında Rusya'yı suçladı.

FETÖ'YÜ DEĞİL RUSYA'YI SUÇLADI

7'li koalisyonun ortak cumhurbaşkanı adayı ve Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'yü aklama telaşına düştü. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin FETÖ kumpasıyla cumhurbaşkanı adaylığından çekilmek zorunda bırakılmasının ardından Kılıçdaroğlu, FETÖ'yü değil Rusya'yı suçladı.

Muharrem İnce, FETÖ'cüler tarafından ortaya atılan ve CHP'liler tarafından da desteklenen 'kaset' ve 'para aldığı' iddialarına veryansın ederek, bugün cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurdu.

"BİR YANDAN FETÖ'CÜLER, BİR YANDAN PKK'LILAR SALDIRIYOR"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı.

'FETÖ' TEPKİLERİNİ SAVUŞTURMAK İSTEDİ

Parti genel merkezi önünde açıklamalarda bulunan İnce, şu ifadeleri kullandı: "Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa yurt dışından saldırıyor. Bir yandan FETÖ'cüler, bir yandan PKK'lılar saldırıyor. Döne döne vuruştum bunlarla. En son geldikleri nokta; o çekilemez, saraydan para aldı, parayı geri mi ödeyecek diye soranlar var. Adaylıktan çekiliyorum."

Kılıçdaroğlu, İnce'nin adaylıktan çekilmesi üzerinden kendilerine gelen 'FETÖ' tepkilerini savuşturmak için yaşananlardan Rusya'yı sorumlu tuttu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Rus Dostlarımız, Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk'ün devletinden çekin. Biz hala iş birlikten ve dostluktan yanayız."