İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Eylül 2025 Cumartesi / 21 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,397
  • EURO
    48,6749
  • ALTIN
    4845.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • Kılıçdaroğlu'ndan Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e yalanlama: Çirkin bir provokasyon
Medya

Kılıçdaroğlu'ndan Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e yalanlama: Çirkin bir provokasyon

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP yandaşı gazeteci Saygı Öztürk'ün kendisi hakkında ortaya attığı şaibeli kurultay davasında lehine bir karar çıkması durumunda 'Genel Merkez'e yatak serecek' iddialarına sert çıktı. Kılıçdaroğlu, Öztürk'e tepki göstererek, 'Bu çirkin bir provokasyon.' dedi.

HABER MERKEZİ13 Eylül 2025 Cumartesi 08:43 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'ndan Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e yalanlama: Çirkin bir provokasyon
ABONE OL

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, köşesinde, 'CHP'deki şaibeli kurultay' davasında 'mutlak butlan' çıkması durumunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne hemen gitmeyeceğini öne sürdü.

"Karar, Pazartesi günü lehine sonuçlanırsa Kılıçdaroğlu hemen CHP Genel Merkezi'ne gitmeyecek, bir hafta ortalığın yatışmasını bekleyecek." diyen Öztürk, "Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde kalmasını öneriyoruz. Hatta bunun için yatak konulması da gündemde." ifadelerini kullandı.

ÖZTÜRK'ÜN 'YATAK' İDDİALARINA YALANLAMA

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Öztürk'e tepki göstererek, "Bu çirkin bir provokasyon" dedi.

"Saygı Öztürk gibi, kendisine ve okuyucu kitlesine çok saygı duyduğum bir gazetecinin benimle alakalı bir konuyu bana sormayarak ve benden teyit almadan haber yapması ve böyle çirkin bir provokasyona alet olması beni derinden üzmüştür" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Söz konusu haberde geçen hiçbir iddia doğru değildir. Tekrar ediyorum; basın mensuplarına iletilmek üzere siyasi mesaj vermesi için konuştuğum bir tek yakınım yoktur. Lütfen provokasyonlarla toplumu yanıltmayın."

CHP'deki suç ortaklığı bozuluyor

CHP'liler Kılıçdaroğlu'nun taziye mesajına küfür yağdırdı

Koltuğa oturduğundan bu yana sular durulmadı

ÖNERİLEN VİDEO

Harmony Kulesi yerle bir oldu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.