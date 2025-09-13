Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, köşesinde, 'CHP'deki şaibeli kurultay' davasında 'mutlak butlan' çıkması durumunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne hemen gitmeyeceğini öne sürdü.

"Karar, Pazartesi günü lehine sonuçlanırsa Kılıçdaroğlu hemen CHP Genel Merkezi'ne gitmeyecek, bir hafta ortalığın yatışmasını bekleyecek." diyen Öztürk, "Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde kalmasını öneriyoruz. Hatta bunun için yatak konulması da gündemde." ifadelerini kullandı.

ÖZTÜRK'ÜN 'YATAK' İDDİALARINA YALANLAMA

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Öztürk'e tepki göstererek, "Bu çirkin bir provokasyon" dedi.

"Saygı Öztürk gibi, kendisine ve okuyucu kitlesine çok saygı duyduğum bir gazetecinin benimle alakalı bir konuyu bana sormayarak ve benden teyit almadan haber yapması ve böyle çirkin bir provokasyona alet olması beni derinden üzmüştür" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Söz konusu haberde geçen hiçbir iddia doğru değildir. Tekrar ediyorum; basın mensuplarına iletilmek üzere siyasi mesaj vermesi için konuştuğum bir tek yakınım yoktur. Lütfen provokasyonlarla toplumu yanıltmayın."

CHP'deki suç ortaklığı bozuluyor

CHP'liler Kılıçdaroğlu'nun taziye mesajına küfür yağdırdı

Koltuğa oturduğundan bu yana sular durulmadı