CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, CHP Genel Başkanlığı için adı geçen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yakın çalışma ekibinin Kurban Bayramı sonrasına hazırlandığını ve bir manifesto açıklayacaklarını yazdı.

Saymaz, gazetecilerle bir araya gelen İmamoğlu'nun açıklamalarından dikkat çeken bölümlere değindiği 'İmamoğlu bayramdan sonra harekete geçecek' başlıklı yazısında, şunları kaydetti:

"İmamoğlu ve yakın çalışma ekibi, Kurban Bayramı sonrasına hazırlanıyor. Değişim manifestosu hazırlandıktan sonra İmamoğlu, CHP'li siyasetçilerle, il başkanlarıyla ve partililerle bir araya gelecek. Manifestosunu topluma açacak. Sonra siyasi kadrosunu ilan edecek. Bu kadro ilçe ve il kongrelerinde gerekirse liste çıkaracak.

İmamoğlu, dün 'adayım' demedi. Ancak akıbeti o da görüyor. Kılıçdaroğlu'nun geri çekilmeyeceği artık anlaşıldığına göre şartlar İmamoğlu'na aday olmaktan başka bir imkan bırakmıyor."