24 TV'nin her bölümü merakla beklenen programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ oldu. Bakan Bozdağ, Star gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün gündeme ilişkin sorularına cevap verdi.

İngiliz The Guardian gazetesi dış politikalar şefinin, "14 Mayıs akşamı Erdoğan kaybederse Washington'dan Berlin'e kadar şampanyayla kutlama yapılacak" açıklamasını hatırlatan Bakan Bozdağ, muhalefet medyasının çarpıttığı sözlerine açıklık getirdi.



Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik sarf ettiği, "Ortadoğu bataklığının kodları ile konuşan siyasetçileri emekli edeceksin" sözlerine tepki gösteren Bakan Bozdağ, "Burada esas ayrıştırıcı dili kullanan sayın Kılıçdaroğlu. Benim söylediğim nedir? O gün seçim sonuçlarına göre insanlar kutlama yapabilir. Bir kısmı böyle kutlayabilir, bir kısmı böyle kutlayabilir. The Guardian gazetesinin dış haberleri şefi, Washington'dan Berlin'e kadar Erdoğan kaybederse şampanyayla kutlamalar yapılacağından bahsettiği gibi Türkiye'de de bazı çevreler, sosyal medya paylaşımlarıyla buna benzer açıklamalar yaptılar. O zaman ben de onu söyledim." dedi.

Kimseyi itham etmediğini belirten Bakan Bozdağ, "Kutlamaların bir kısmı belli ki şampanyayla olacak. Bir kısmı da temiz alnıyla secdeye gidip Rabbine hamd edecek şükredecek. Bunda ne var? Ben bir tespitte bulunuyorum. Kimseyi itham etmiyorum. "Sen böyle yapacaksın" demiyorum. Soyut ve genel bir değerlendirme yapıyorum. Şimdi onun karşısında Sayın Kılıçdaroğlu "Ortadoğu bataklığının kodlarıyla konuştu" diyor, benim cümlemin içinde şampanyaya bunu demediği belli, peki ne var orada?. Temiz alın var. Ne var orada? Secde var. Ne var orada? Hamt var. Ne var orada? Şükür var. Şimdi zihniyete bak. Hamd, secde, şükür, seccade bunlardan bahsetmek bir sevindiği olay olduğunda veya istediği bir şey neticeye geldiğinde insanların Rabb'ine temiz anlamla secde edip şükretmesi, hamdetmesi Orta Doğu'nun bataklığı olarak nitelendiriyor" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun İslami kavramlarla ilgili konuşurken çok hata yaptığını kaydeden Bakan Bozdağ, "Yani siz Orta Doğu'nun bataklığından kastınız secdeyse, hamdsa, şükürse, temiz alınsa o zaman çıkın, deyin ki bunlar yok bunu kastetmiyorsa neyi kastettiğini açıklaması lazım. Esas bir bataklığın içinde kıvranan birisi varsa secde, şükür, hamd kavramlarının geçtiği bir ifadeye Orta Doğu'nun bataklığı kodlarıyla konuşan kafa iftirasını atmaktır. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nu bu yakışıksız yaklaşımdan dolayı buradan bir kez daha kınadığımı ifade etmek istiyorum" dedi.