Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödülü kazanmıştı! Arda Ayten'in yeni görevi belli oldu

06 Nisan 2020 Pazartesi 09:57 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 09:59

Dünyada hızla yayınlan koronavirüs, ATV’nin sevilen yarışma programı “Kim milyoner olmak ister” programını da etkiledi. Kim milyoner olmak ister’de dikkat çeken bir değişikliğe gidildi. Yarışmanın seyircisiz olarak devam etmesi kararı alınmasıyla “seyirci jokeri” üzerinde değişiklik yapıldı. Seyirci jokeri, “uzmana sorma jokeri” ile değiştirildi.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE ARDA AYTEN'E YENİ GÖREV

Yarışmacılara yardımcı olmak için oluşturulan uzman odasında ise yer alacak isim dikkat çekti. Daha önceden Kim milyoner olmak ister’de yarışan ve 12 soruya doğru cevap vererek büyük ödül olan 1 milyon TL’yi kazanan Arda Ayten oturacak. Arda Ayten, yeni göreviyle “uzmana sorma jokeri” kapsamında yarışmacılara yardımcı olmaya çalışacak.