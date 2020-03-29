Kim Milyoner Olmak İster'deki 'Zırt pırt' sorusu ne? İşte yarışmaya damga vuran 'Zırt pırt' sorusu

29 Mart 2020 Pazar 15:32 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 15:32

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Pazartesi ve Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv'de yayınlanan yarışmada çıkan bir soru, hem izleyicileri, hem de yarışmacıları meraklandırdı. 'Zırt pırt' ne demek? Kim Milyoner Olmak İster'deki 'Zırt pırt' sorusunun cevabı ne? Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 28 Mart Cumartesi günü çıkan 'Zırt pırt' sorusu…

"Hangisi 'uygunsuzca, yerli yersiz, gereksiz yere' anlamına gelen ve sözlüklere girmiş bir ifade değildir?" sorusunun cevabı merak edilmeye başladı. Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. Kimi zaman doğru sandığımız kelimelerin karşılığı aslında farklı olabiliyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

Hangisi uygunsuzca, yerli yersiz, gereksiz yere anlamına gelen ve sözlüklere girmiş bir ifade değildir? Kim Milyoner Olmak İster 28 Mart 2020 tarihli yeni bölümünde Hangisi uygunsuzca, yerli yersiz, gereksiz yere anlamına gelen ve sözlüklere girmiş bir ifade değildir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...

HANGİSİ 'UYGUNSUZCA, YERLİ YERSİZ, GEREKSİZ YERE' ANLAMINA GELEN VE SÖZLÜKLERE GİRMİŞ BİR İFADE DEĞİLDİR?

A: Zırt pırt

B: Zırt fırt

C: Zırt tırt

D: Zırt zırt

Doğru cevap: C Zırt tırt

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yarışmacı Kıbrıslı Kemal Berk Ağın başarıyla yarışarak 125 Bin Liralık soruya kadar gelmeyi başardı. 125 bin Liralık soru oldukça ilginçti. Hangisi "uygunsuzca, yerli yersiz,gereksiz yere" anlamına gelen ve sözlüklere girmiş bir ifadedir? Sorusuna A şıkkında zırt pırt, B şıkkında zırt fırt, C şıkkında zırt tırt ve D şıkkında zırt zırt şıkları arasından A şıkkını seçerek "zırt pırt" cevabını verdi ve yarışmaya veda etti.