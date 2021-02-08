Kim Milyoner Olmak İster'e TEKNOFEST damgası... ''Selçuk Bayraktar'ın emeklerinin karşılığı...''

08 Şubat 2021 Pazartesi 08:43 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 08:46

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına yarışmacı olarak katılan Elif İnce'nin Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali ile (TEKNOFEST) ilgili sözleri gündem oldu.

TEKNOFEST'e yarışmacı olarak katıldıktan sonra hayatının nasıl değiştiğini anlatan İnce, TEKNOFEST'e katıldıktan sonra mühendisliğe olan ilgisinin arttığını söyledi. Bilgisayar Mühendisi olma yolunda emin adımlarla yürüyen İnce, bu gibi yarışmalarda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki BİLSEM kurumlarının etkisinden bahsetti.

TEKNOFEST'te sergilenen yerli ve milli ürünlerin başarısına dikkat çeken üniversite öğrencisi İnce, Türk yazılımcıların rolüne vurgu yaptı.

Kim Milyoner Olmak İster'de TEKNOFEST sözleri... "Selçuk Bayraktar'ın emeklerinin karşılığı..."

"SELÇUK BAYRAKTAR'IN EMEKLERİNİN KARŞILIĞI..."

Yarışmanın moderatörü Kenan İmirzalıoğlu, Elif İnce'nin TEKNOFEST'le ilgili büyük beğeni toplayan sözleri sonrası Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın "gençlerdeki dipdalgayı yaratma" hedefini hatırlattı. TEKNOFEST'in amacının ilme, bilme, teknolojiye olan hevesi artırmak olduğunu ifade eden İmirzalıoğlu, "Sevgili Selçuk Bayraktar'ın emeklerinin karşılığı olarak karşımda duruyorsun. Yolun açık olsun Elif. Bütün Elif'lerin yolu açık olsun" diyerek İnce'yi övdü.

"YOLUN AÇIK OLSUN ELİF"

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Elif İnce'nin sosyal medyada çok konuşulan videosunu paylaştı.

Bayraktar paylaşımını, "TEKNOFEST 2020 finalisti bir öğrencimiz. 'Yolun açık olsun Elif. Bütün Elif'lerin yolu açık olsun." ifadeleriyle Kenan İmirzalioğlu'nun sözlerinden eklediği alıntı ile birlikte takipçilerine aktardı.