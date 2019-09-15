23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6913
  • 6,3238
  • 272.777
  • 103072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

MEDYA

  1. Haberler
  2. Medya

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu belli oldu: Murat Yıldırım'ın yerine Kenan İmirzalıoğlu geliyor

Kim Milyoner Olmak İster'den ayrılan Murat Yıldırım'ın yerine Kenan İmirzalıoğlu'nun geleceği iddia edildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Uzun süredir Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programının sunuculuğunu yapan Murat Yıldırım, oyunculuğa devam etmek istediğini söyleyerek görevini bıraktı.

Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu sözleri dile getirmişti: "Kim milyoner olmak isterdeki sunuculuk görevimi oyunculuğa olan tutkumdan dolayı sonlandırıyorum. Bu kararıma gösterdikleri anlayıştan dolayı tüm ATV yönetimine ve milyoner ekibime teşekkür ederim. Şimdi Ramo."

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'E KENAN İMİRZALIOĞLU

Murat Yıldırım'un bu açıklamasından sonra herkes yeni sunucunun kim olacağını merak ediyordu. Onur Akay'ın iddiasına göre Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu Kenan İmirzalıoğlu... Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster programında sunucu olarak görev alacağını belirten Onur Akay, yarışma programının provalarının da başladığını söyledi.

 

 

Mehmetçik´ten teslim olan yaralı teröriste şefkat eli! İşte o anlar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dünya Kupası şampiyonu İspanya oldu

Dünya Kupası şampiyonu İspanya oldu

53 saniyelik uçuş olur mu? İşte dünyanın en kısa uçuşu...

53 saniyelik uçuş olur mu? İşte dünyanın en kısa uçuşu...

Barış koridoru: Türkiye ve ABD'nin amaç ve beklentileri neler?

Barış koridoru: Türkiye ve ABD'nin amaç ve beklentileri neler?

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Eşyaları bıraktı,Türk bayrağını kurtardı!

Eşyaları bıraktı,Türk bayrağını kurtardı!

Bakan Çavuşoğlu: Kendi kıta sahanlığımızdaki faaliyetleri sorgulatmayız

Bakan Çavuşoğlu: Kendi kıta sahanlığımızdaki faaliyetleri sorgulatmayız

Kırklareli'nde feci görüntü! Ölen balık sayısı artıyor

Kırklareli'nde feci görüntü! Ölen balık sayısı artıyor

Avcılar'da hareketli anlar! Silahlı çatışma anı kamerada

Avcılar'da hareketli anlar! Silahlı çatışma anı kamerada
 

POPÜLER HABERLER

10 metrelik bilinmeyen yaratık korku ve paniğe neden oldu

10 metrelik bilinmeyen yaratık korku ve paniğe neden oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA