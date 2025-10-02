Soykırımcı İsrail donanması, Tel Aviv ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşattı, saldırılar düzenledi. Türkiye'den birçok siyasi ve kurum katil İsrail'in Sumud baskınına tepki gösterdi. Batı basını İsrail'in Sumud baskınına sessiz kalarak üç maymunu oynadı. Batı medyasının tavrına Sözcü gazetesi de katıldı.

SÖZCÜ GAZETESİ SUMUD'U GÖRMEDİ

İsrail'in Sumud haydutluğunu görmezden gelen Sözcü, bugünkü sayısının 1. sayfasında Sumud ile ilgili tek bir satıra dahi yer vermedi. Sözcü'nün bu tavrı 24 TV'de yayınlanan Günün Manşeti programına konu oldu.

Sözcü'ye tepki gösteren 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök, "Sözcü gazetesinin bugünkü sayısı tarihe geçecek. Afrika'nın en ücra köşelerindeki yayın organları dahil olmak üzere tamamı İsrail haydutluğuna haber değeri verirken bugünkü Sözcü gazetesi meseleyi haber olarak görmemiş." dedi.

DÜNYA MEDYASI KÖR VE SAĞIR

İşgalci İsrail, uluslararası hukuku çiğnemeye devam ederken Batı medyası da yaşananları görmezden geldi. Üç maymunu oynayan Batı medyası, İsrail'in gemileri gasp etmesini gündemine almadı.

Almanya merkezli Bild'in gündeminde spor vardı. Kanada medyası ise Şempanze araştırmacısı Jane Goodall'ın ölümünü manşetine taşıdı. ABD'de ise gündem ABD ile sınırlı kaldı.

Son dakika... Uluslararası sularda insanlık suçu! Haydut İsrail Gazze ablukasını delen gemiyi ele geçirdi

Türk aktivistten 24 TV'ye özel açıklamalar

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Sumud'a yapılan saldırının hesabı sorulacak