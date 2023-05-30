Kirli zihniyet ekmek almak isteyen çocuğu hedef aldı! Ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu

İstanbul'da bir fırıncı, AK Partili olduğu gerekçesiyle ekmek almaya gelen bir çocuğu ağır hakaretler ederek dükkandan kovdu.
Olay, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde meydana geldi.
Fırıncı, ekmek almaya gelen ve "Reis" diye bağırarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini kutlayan çocuğa hakaretler savurdu.
Olaya tepki göstermek için fırına gelen çocuğun yakınları da, fırıncı tarafından bıçakla tehdit edildi.
Fırıncı, "İtlere ekmek satmıyoruz" diyerek akıl almaz bir şekilde kendini savunurken, çocuğun yakınları tarafından dava açılacağı öğrenildi.