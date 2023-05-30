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Medya

Kirli zihniyet ekmek almak isteyen çocuğu hedef aldı! Ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu

85 milyonun kazandığı seçim sonrası ayrıştırıcı ve hakaret dilini seçenler şimdi de İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir çocuğu hedef aldı. Sultangazi'de fırından ekmek almaya giden çocuk 'AK Partili' gerekçesiyle dükkan sahibi tarafından hakarete maruz kaldı.

30 Mayıs 2023 Salı 00:15 - Güncelleme:
Kirli zihniyet ekmek almak isteyen çocuğu hedef aldı! Ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu
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İstanbul'da bir fırıncı, AK Partili olduğu gerekçesiyle ekmek almaya gelen bir çocuğu ağır hakaretler ederek dükkandan kovdu.

Olay, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde meydana geldi.

ZAFERİ KUTLAYAN ÇOCUĞA HAKARETLER SAVURDU

Fırıncı, ekmek almaya gelen ve "Reis" diye bağırarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini kutlayan çocuğa hakaretler savurdu.

Olaya tepki göstermek için fırına gelen çocuğun yakınları da, fırıncı tarafından bıçakla tehdit edildi.

AĞZA ALINMAYACAK HAKARET: "İTLERE EKMEK SATMIYORUZ"

Fırıncı, "İtlere ekmek satmıyoruz" diyerek akıl almaz bir şekilde kendini savunurken, çocuğun yakınları tarafından dava açılacağı öğrenildi.

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