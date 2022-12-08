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Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacıları kimlerdir? Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ne zaman, hangi kanalda?

Bir dönemin fenomen TV programı Kısmetse Olur, Aşkın Gücü formatıyla yeniden ekranlara dönüyor. Sunuculuğunu Öykü Serter'in yapacağı yarışmada kimlerin yer aldığı şimdiden merak konusu oldu. Haftanın 6 günü yayınlanacak olan programda 8 kadın ve 8 erkek yer alacak. Peki Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacıları kimlerdir? Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar

8 Aralık 2022 Perşembe 11:31 - Güncelleme:
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacıları kimlerdir? Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ne zaman, hangi kanalda?
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Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ekranlara geri dönüyor. 5 yıl aranın ardından geri dönmeye hazırlanan fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden yeni fragman yayınlandı. Her hafta pazartesiden cumartesiye kadar 6 gün yayınlanacak olan programın ilk bölümünün tanıtımının yayınlanmasının ardından yer alacak bazı yarışmacıların isimler belli oldu. Peki, Kısmetse Olur Aşkın Gücü ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacıları

5 yıl aranın ardından geri dönmeye hazırlanan fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden yeni fragman yayınlandı.

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ 1. BÖLÜM TANITIMI

Öykü Serter'in sunacağı programda yer alacak yeni yarışmacılar görücüye çıktı.

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜNÜ HANGİ KANALDA, NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Merakla beklenen yarışmanın ilk bölümü 12 Aralık Pazartesi günü başlayacak. Program bu kez TV ekranlarında değil Youtube üzerinden yayınlanacak. Öykü Sertler'in sunumuyla YouTube'da yayınlanacak program, saat 18:30'da seizleyicisiyle buluşacak.

Yarışma Youtube'da "Kısmetse Olur: Aşkın Gücü" kanalı altında takipçilerinin karşısında olacak. Başvurular ise "askingucu.com" adresi üzerinden alınacak.

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI KİMLER?

Kadın yarışmacılar: Yeliz, Yaren, Şeydanur, Simge, Aybüke, Cansel, Tuğçe, Ayşenur

Erkek yarışmacılar: Serdar, Erhan, Bilek, Sedat, Erol, Zeyd, Kaan, Oğulcan

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