Kızım 32. Son bölüm izle! Kızım 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Kızım 33. Yeni bölüm fragmanı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dün akşam TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kızım 32. Son bölümde yine izleyicileri heyecanlandıran ve hüzünlendiren anlar vardı. Son bölümde Demir’in çalacağı mücevher açık artırmaya çıkar. Elektriklerin kesilmesinden faydalanan Demir, mücevheri çalarak salona geri döner. Tam bu sırada mücevherin çalındığı haberi gelir. Tüm kapılar kapatılır. Kimsenin dışarı çıkmasına izin verilmez. Demir, Cemal’den mücevheri kendisine vermesini ister. Cemal kızına söz verdiğini söyleyerek buna izin vermez. Cemal, mücevheri Reşat’ın cebine koyar. İçeri giren polisler herkesi tek tek arar ve mücevher Reşat’ın üstünde bulunur. İşte Kızım 33. Yeni bölüm fragmanı ve Kızım 32. Son bölümü haberimizin detaylarında sizlerle… Kızım 33. Yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Cuma akşamlarının sevilen dizilerinde olan Kızım’da bu hafta büyük sürprizler var. Kızım 32. Son bölümde izleyiciler dahil herkes şoke olacak. TV8’de ekrana gelen Kızım’da Demir eve dönmeye karar. İçten içe Candan’a aşık olsa da bunu açık açık dile getirmeyen Demir, sonunda Candan’a evlenme teklifi etmeye karar verir. Bu teklif karşısında çok şaşıran Candan, Demir’e “evet” diyecek mi? İşte Kızım 33. Yeni bölüm fragmanı ve Kızım 32. Son bölümü haberimizin detaylarında sizlerle…

KIZIM 31. SON BÖLÜM ÖZETİ

Candan, Reşat’ın elinden kurtulmak için rehin tutuldukları evden kaçar. Koşarak bir benzin istasyonuna girer. Çalışana telefon etmesi gerektiğini söyler. Ancak bu sırada Ahmet’in kardeşi onu bulur. Candan’ı arabaya bindirerek tekrar Öykü ve Sevgi’nin de rehin tutulduğu eve geri getirir. Reşat Candan’a “Bu iş hiç hoş olmadı” der.

“BEN DEMİR ADAMIM. BANA BİR ŞEY YAPAMAZLAR”

Candan içeri girdiğinde Öykü telaşla ona sarılır. Candan’a iyi olup olmadığını sorar. Candan iyi olduğunu söyleyerek Öykü’yü rahatlatır. Sevgi ne olduğunu sorar. Candan işe yaramadığını söyler. Sevgi panik haline ne yapacağını sorar. Candan “bilmiyorum” der. Bu sırada Demir, onların bulunduğu eve gelir. Bu sırada babasını gören Öykü ona doğru koşturur. Babasına sarılan Öykü babasına “hadi gidelim” der. Demir, biraz işleri olduğunu sonra geleceğini söyler. Candan da Demir’e onu burada bırakmayacaklarını söylese de Demir cebinden arabanın anahtarını verir. Öykü adamların kötü olduğunu ve “ya sana birşey yaparlarsa” der. Demir “Bana bir şey yapamazlar. Ben demir adamım. Bana bir şey yapamazlar merak etme” diyerek Öykü’yü teselli etmeye çalışır.

Demir, Candan’a gitmeleri gerektiğini söyler. Candan Sevgi’ye Öykü’yü alıp arabaya gitmesini söyler. Sevgi Öykü’yü götürürken feryatları yürekleri sızlatır. Candan neler olduğunu sorar. Demir, “Lütfen bir şey sorma” der. Candan Demir’e sarılır ve onu dudaklarından öper. “Demir geleceksin değil mi?” diye sorar. Demir başını sallar ardından Candan onu sevdiğini söyler. Demir “ne olur git” der. Candan arabaya biner ve uzaklaşırlar. Öykü gözyaşlarına boğulur. Herkes perişan haldedir. Reşat Demir’in yanına gelir. Demir “Ne yapacaksan yap” dediğinde ise Reşat” Niye çöplüğünde oynamıyorsun, büyüklerin işine karışıyorsun. Beğendin mi yaptığını” diyerek belinden silahını çıkarır ve Demir’in alnına doğru tutar. Ardından tek el silah sesi duyulur.

CANDAN VE SEVGİ İFADE VERİYOR

Öykü, Candan’dan geri dönüp babasını geri almasını ister. Demir cep telefonunu arabada unutmuştur. Öykü babasına ulaşamayacakları için çok üzülür ancak Sevgi ve Candan bir bahane bulur Öykü’yü yatıştırır. Candan Demir’in telefonundan Uğur’u arayarak durumu bildirir ve ardından emniyete gideceklerini söyler. Emniyete geldiklerinde Uğur da orada beklemektedir. Candan ve Sevgi ifade verirler. Candan Sevgi’nin babasına Demir’in kendini onlar için feda ettiğini söyler. Hüseyin Demir’i ne pahasına olursa olsun kurtaracakları sözünü verir.

CANDAN’I YIKAN HABER!

Öykü babasının veda videosunu izler. Babasının ona veda ettiğini gözyaşları içinde seyreden Öykü onun nerede olduğunu sorar. Kimsenin verecek bir cevabı yoktur. Uğur ve Cemal Demir ile ilgili bir haber üzerine emniyete çağırılır. Hüsyin Başkomiser’in odasına girdiklerinde acı haberi alırlar. Hüseyin Demir’in cesedini bulduklarını ve teşhis etmeleri gerektiğini söyler. Uğur şoke olur. İnanmak istemez. Teşhis için morga gittiklerinde Uğur içeri girmeye cesaret edemez. Cemal, Demir’i teşhis eder. Ne yapacaklarını bilemeyen Cemal ve Uğur sonunda haberi vermek için eve giderler. Candan, Cemal’e ne olduğunu Demir’in nerede olduğunu sorar. Cemal için acı haberi vermek hiç de kolay değildir. Sonunda gözyaşları içerisinde “başımız sağolsun” der. Candan şoke olur. Cemal’in ne demek istediğini anlayamamıştır. Gözyaşları içerisinde “Ne diyorsun sen” diye sorar. Cemal “Demir’i kaybettik” der. Candan yıkılır. Ayakta durmakta zorlanırken hıçkırıklara boğulur.

KIZIM DİZİSİ KONUSU

Öykü sekiz yaşında, yaşıtlarından farklı olarak algısı çok açık olan, empati duygusu gelişkin ve çok akıllı bir kızdır. Doğduğundan beri birlikte yaşadığı teyzesi onu terk edince, daha önce hiç görmediği babası Demir'i bulmak zorunda kalır. Hayatında sorumluluk almamış, yetimhanede büyümüş bir dolandırıcı olan Demir, Öykü'nün onu bulmaya geldiği gün tutuklanır. Demir, kızına bakması şartıyla mahkeme tarafından salınır ancak o gün tanıştığı Öykü'yle yaşamayı istememektedir.

Demir ve ortağı Uğur bir yandan Öykü'den kurtulmaya çalışırken, bir yandan da büyük bir vurgun yapma planı içindedirler. Bu büyük vurgunun hedefinde olan Candan ise sakin görünen hayatında geçmişin büyük acılarını gizlemektedir. Tüm bu tesadüflerle hayatın bir araya getireceği insanların hiçbirinin bilmediği ise Öykü'nün büyük bir sırrı sakladığıdır.

KIZIM DİZİSİ OYUNCULARI

LEYLA LYDİA TUĞUTLU (CANDAN HOŞGÖR)

29 Ekim 1989 tarihinde Berlin’de dünyaya gelen Leyla Lydia Tuğutlu, İlkokula Türkiye’de başladıktan sonra piyano dersleri almaya başladı. Konservatuvar da yarı zamanlı olarak devam etti. 5 yıl müzik ve keman dersleri aldı. Bu süre içerisinde bir model ajansında çalıştı. İstanbul Üniversitesi’nde Alman Dili ve Edebiyatı öğrencisidir. Türkçe, İngilizce ve Almanca bilmektedir. Miss Turkey 2008 Güzellik Yarışmasında Leyla Lydia Tuğutlu birinci oldu.

İlk oyunculuk deneyimini Es-Es dizisinde İrem karakteri ile tattı. Ardından pek çok dizi ve film projesinde yer alan Tuğutlu, Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu’nun kardeşi rolündeki Songül karakterini canlandırdı. Ardından Kiralık Aşk dizisinde İz karakterini canlandırdı. Delibal filminde Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaştı. Sonra ise Tatlı İntikam dizisinde Pelin karakterini ve Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Derin karakterini canlandırdı.

BEREN GÖKYILDIZ (ÖYKÜ)

2009 yılında dünyaya gelen ekranların minik yıldızı Beren Gökyıldız, İlköğretim düzeyinde eğitimine devam etmektedir. İlk oyunculuk deneyimini Fox TV ekranlarında yayınlanan Kocamın Ailesi ile edinen Beren, sergilediği performans ile herkesin beğenisini kazanmıştır. Çocuklardan oluşan kadrosu ile komedi skeçlerine yer veren program Güldüy Güldüy Show’da yer almıştır. 2017 yılına gelindiğinde Cansu Dere, Vahide Perçin ve Gonca Vuslateri gibi başarılı isimlerin yer aldığı Anne dizisinde başrol oynamıştır. Ekranların en genç yeteneklerinden biri olan Beren Gökyıldız, TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Kızım adlı projede Buğra Gülsoy ve Leyla Lydia Tuğutlu ile başrolü paylaşacaktır.

BUĞRA GÜLSOY (DEMİR)

22 Şubat 1982 Ankara doğumlu olan Buğra Gülsoy, tiyatro, film ve dizi oyuncusu olup ilk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlamıştır. Buğra Gülsoy, ilk sahne deneyimini 13 yaşında yaşamıştır. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin mimarlık bölümünden 2004 yılında mezun olmuştur. İlk kez 2008 yılında yayınlanan Hepimiz Birimiz İçin adlı dizi filmin başrol oyuncusu olarak Nazım karakteri ile Türk izleyicilerinin karşısına çıkan Buğra Gülsoy, dizinin ardından yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül`ün yaptığı Güneşi Gördüm filminde Berat karakteriyle beyazperdeye adım attı.

Unutulmaz adlı dizide Tolga karakterini canlandıran Gülsoy, Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde bir sezon boyunca Vural karakterini canlandırmıştır. Buğra Gülsoy, Kuzey Güney isimli dizide Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolleri paylaşmış ve bu dizide Güney Tekinoğlu karakterini canlandırmıştır. Sonrasında TRT 1’de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde başrol oynamıştır ve Mete karakterini canlandırmıştır. Buğra Gülsoy, daha sonra Aşk Yeniden adlı dizide Özge Özpirinçci ile başrolü paylaşmıştır.