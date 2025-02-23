Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti, 3 Kasım 2002 seçimlerinde geçerli oyların yüzde 34,28'ini alarak tek başına iktidara geldi. 23 yıldır Türkiye'yi yöneten AK Parti, bugün Ankara Spor Salonu'nda 8. Olağan Büyük Kongresi'ni gerçekleştirdi.

24 TV, konuklarıyla AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi heyecanını ekranlara taşıdı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Dünyada dengeleri elinde tutan ve birbiriyle kavga eden insanları bir araya getirip dünyaya huzuru ve barışı sağlayacak olan akil adam görüntüsünün burada fotoğrafını göreceğiz. Bu kongre dünyanın yüz akı bir kongre haline dönüşecek. Kongrede yüzde 60'ı değişecek. Söylenen o. Tek bir çatlak ses duymayacaksınız. Çünkü bu çıkar mevzusu değil. Bu vatan sevdası. Muhalefet dönüp baktığımız zaman bölük pörçük muhalefet. Her kongresinde sandalyelerin havada uçuştuğu, kavga ve dövüşün yer aldığı, hala kendi içinde birlik ve beraberliğini koruyamamış" dedi.

"İMAMOĞLU TARAFINDAN ESİR ALINMIŞ BİR CHP VAR"

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, "CHP gerçekten bir çadır tiyatrosu gibi. O çadır tiyatrosunda ucuz illüzyon oyunları sergileniyor. İmamoğlu tarafından esir alınmış bir CHP var. AK Parti çıtayı yükseğe taşıdı. Yeni dünya arenasında iş yapma derdinde olan bir Erdoğan var" dedi.

"ERDOĞAN'IN TÜRKİYE'DEKİ LİDERLİĞİ UZUN YILLARDAN BU YANA DEVAM EDİYOR"

SAVTEK Dergi Gen. Yay. Yön. Yusuf Alabarda, "Erdoğan'ın Türkiye'deki liderliği uzun yıllardan bu yana devam ediyor. Her seferinde de sandığa gidip milletten yetkiyi aldı. Yüzde 52'yi almak için nasıl çalıştığını 18 ay önce hep beraber gördük. Algılarla hakikati örtmek o kadar kolay olmuyor. İstanbul, Ankara, İzmir'de belediyelerin ortaya koyduğu çalışmalardan bunu çok açık bir şekilde görebiliriz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN GÜÇLENMESİ, DİĞER DEVLETLERİ OTOMATİK OLARAK RAHATSIZ ETMEKTEDİR"

"Türkiye, AK Parti döneminde devlet olarak güçlenen bir süreçten geçmektedir. Türkiye'nin bu şekilde güçlenmesi, diğer devletleri otomatik olarak rahatsız etmektedir" diyen Star Gazetesi Yazarı Av. Cüneyd Altıparmak, "Terörsüz Türkiye" dedikleri zaman aklıma Anayasa geliyor. Siyaset buna hazır mı? Muhalefet dışında tüm bloğun buna hazır olduğunu, hatta muhalefetin içinde de bir kesimin bunu anladığını düşünüyorum. Ancak mesele, ilginç bir şekilde, sanki Cumhurbaşkanı değişirse Türkiye'de yapı da değişecek, sistem değişecek ve ülke daha iyi bir konuma gelecekmiş gibi bir izlenim oluşturuluyor" dedi.

AK PARTİ TEŞKİLATINDA %70 ORANINDA DEĞİŞİM

"AK Parti'nin bazı temel sütunları vardır; bu sütunlar, vatandaşla doğrudan temas kurmak, vatandaşın taleplerini baş üstüne almak ve bu talepleri icraata dökerek hayata geçirmek" olduğunu dile getiren Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Fadime Özkan, "31 Mart'ta AK Parti, sandıktan ilk kez ikinci parti olarak çıktı. Bunun yarattığı bir şok etkisi oldu ancak nihayetinde bir silkelenme ve toparlanma sürecini de beraberinde getirdi. Sayın Cumhurbaşkanımız, 31 Mart seçimlerinden sonra "Eğer burada vatandaşımız bizi seçmediyse, yani ikinci parti konumuna geldiysek, kusur bizimdir." dedi ve partiyi, teşkilatı çeki düzene sokacağına, bir kan değişimi yapacağına işaret etti. Nitekim, teşkilatın %65'inde, hatta bazı yerlerde %70'inde ciddi oranda bir değişim yaşandı. AK Parti'den önceki Türkiye siyaseti ve Türkiye'nin bulunduğu durumu bilmeyen yeni gençler için, Türkiye'nin bugünkü kazanımları artık sıradanlaşmıştır çünkü onlar bu kazanımların içerisinde doğdular. Örneğin, başörtüsü nedeniyle okuldan atılmak ya da işinden atılmak gibi durumları bugünün gençleri bilmiyor. Oysa ki, insanların en temel hak ve özgürlükleri bu konuda bile ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya kalmıştı. AK Parti öncesi Türkiye'sinde, maalesef bu haklar yasaktı" ifadelerini kullandı.