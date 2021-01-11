11 Ocak 2021 Pazartesi 11:35 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 11:35

Konuşanlar Youtube'dan kaldırıldı mı? sorusunun yanıtı programı izleyen binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Başladığı günden itibaren kısa sürede çok fazla izleyiciye ulaşan Hasan Can Kaya'nın talk show programı Konuşanlar'ın tüm bölümleri Youtube'dan kaldırıldı. Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar şovunu izlemek isteyenler videoları Youtube'da bulamayınca arama motorlarında "Konuşanlar Youtube'da neden yok?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Peki Konuşanlar Youtube'dan kaldırıldı mı? İşte konu hakkında ayrıntılı bilgi.

KONUŞANLAR YOUTUBE’DA NEDEN YOK?

Youtube platformunda yayın hayatına başlayan Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar adlı programının tüm bölümleri Youtube'den kaldırıldı. Hasan Can Kaya ve Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN adlı platformla anlaşması ile programın yeni bölümleri artık EXXEN'de devam edecek.

KONUŞANLAR YOUTUBE'DAN KALDIRILDI MI?

Exxen anlaşması sebebiyle Konuşanlar şovunun daha önce yayınlanmış tüm bölümleri Youtube'dan kaldırıldı. Hasan Can Kaya, dün Youtube kanalından bir canlı yayın yaparak Konuşulanlar videolarının kaldırılmasına ilişkin açıklamada konbulundu. Kaya, Konuşanlar TV'nin Youtube'da var olmaya devam edeceğini, kapanmayacağını, yeni projelerin geleceğini söyledi.

KONUŞANLAR YENİ BÖLÜMLERİ NEREDE OLACAK?

Konuşanlar'ın yeni bölümleri Acun Ilıcalı'nın yeni platformu olan Exxen'de yayınlanacak. 1 Ocak itibariyle açılacak olan Exxen'de Konuşanlar'ın tüm bölümlerine ulaşılabilecek. Eski bölümlerinin de Exxen'de yayınlanacağı tahmin ediliyor.

Kaya, Konuşanlar TV'nin Youtube'da var olmaya devam edeceğini, kapanmayacağını, yeni projelerin geleceğini söyledi.

KONUŞANLAR NEDİR?

Konuşanlar Talk Show, Hasan Can Kaya'nın sunduğu şimdilik yaklaşık 30 bölümden oluşan bir Talk Show programıdır. Kısa süre içerisinde 1.6 milyon aboneye ulaşmıştır. 2020 yılında Youtube'da en çıkış yapan kanallardan birisidir.