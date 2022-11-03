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Medya

KRT TV, Kılıçdaroğlu'nun cevap veremediği bölümü yayından kaldırdı!

KRT TV, Kılıçdaroğlu'nun 'ABD'deki 8 saat' sorusuna cevap veremeyip yayını terk etmek zorunda kaldığı bölümü yayından kaldırdı.

3 Kasım 2022 Perşembe 14:39 - Güncelleme:
KRT TV, Kılıçdaroğlu'nun cevap veremediği bölümü yayından kaldırdı!
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Londra'da temaslarına devam CHP Lideri Kılıçdaroğlu, CHP'ye yakınlığıyla bilinen KRT TV canlı yayınına bağlandı. Londra ziyaretini anlatan Kılıçdaroğlu, bir anda sunucunun ABD ziyaretindeki kayıp 8 saatini hatırlatması üzerine yayını aniden terk etti.

Kerimoğlu, Kılıçdaroğlu'na "Bir ara başka bir adrese gitme gibi bir durumunuz var mı? Çünkü hep soruluyor: 8 saat işte yoktu, nereye gitti diye. Başka bir adaya gitme gibi bir durum olur mu?" sorusu yöneltti. Kılıçdaroğlu, bunun üzerine "Ben şimdilik iyi akşamlar diyeyim." ifadelerini kullanarak yayından ayrıldı.

KRT YAYINLARI TEKER TEKER SİLİNDİ!

Yayının ardından CHP Genel Merkezi, resmi sosyal medya hesapları üzerinden KRT yayınlarını teker teker sildi. KRT TV de 'ABD'deki 8 saat' sorusuna Kılıçdaroğlu'nun sinirlenerek yayını terk etmesi ile ilgili bölümü yayından kaldırdı.

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