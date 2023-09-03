KRT'de CHP medyasına yüklendi: Oylarımızın düşmesi için organize oldular

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından muhalefet adeta yangın yerine döndü. İttifak ortakları mağlubiyetin sorumlusu olarak sürekli diğer partileri gösterdi. Yaklaşan yerel seçimler için de karşılıklı restleşmeler yaşanırken İYİ Partili Selcan Taşçı, bu kez CHP medyasına yüklendi.

"MUHALEFET YÜZDE 60 KAZANIYORDU O YORUMCULARA GÖRE"

"Mağlubiyetin sebebi olarak İYİ Parti'yi gösterenlere için için gülüyoruz" diyen Taşçı,"İYİ Parti'nin oyu yüzde 15-16 ama düştü diyor bazı yorumcular. Bu oy düştüyse kimin yüzünden düştü. Bu tepkiyi İYİ Parti'ye karşı kim organize etti? İYİ Parti muhalif seçmenin hedefi haline getirildi. Muhalefet yüzde 60 kazanıyordu o yorumculara göre." şeklinde konuştu.

"ÖNCE DÖNÜP KENDİNİZE BAKIN"

Taşçı İYİ Parti'nin kazanılan belediyelerde yok sayıldığını söyleyerek şunları kaydetti:

"Önce dönüp kendinize bakın. İYİ Parti çok fazla sabır gösterdi. Truva atı dediler, namussuz demedik. Sifonu çekmedik. Bu laflar Akşener'e söylendi.

"İYİ PARTİ'Yİ MUHATAP ALMAYAN BELEDİYELER OLDU"

Yangında terk edilecek ilk ekip İYİ Parti oldu. Yerelde ittifak yaptık ve ittifak belediyeleri oldu. İttifakla seçilip sonrasında İYİ Parti'yi muhatap almayan belediyeler oldu. İYİ Parti'yi yok saydılar. Bu bizi seçmen karşısında zor durumda bıraktı. Bizimle ilgili olmayan işler yüzünden bedel ödemek zorunda kaldık."