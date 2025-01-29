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Medya

Kübra Par'dan yayın bitiminde skandal hareket! RTÜK inceleme başlattı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sunucu Kübra Par'ın, TV 100'deki ana haber bülteninde yaptığı hareketten dolayı inceleme başlatıldığını bildirdi.

AA29 Ocak 2025 Çarşamba 07:10 - Güncelleme:
Kübra Par'dan yayın bitiminde skandal hareket! RTÜK inceleme başlattı
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de etik ilkelere uyulduğu sürece özgür gazeteciliğin yapılmasında herhangi bir sorun olmadığını belirtti.

Ebubekir Şahin açıklamasında şunları kaydetti:

"Tüm uyarılarımıza rağmen üzülerek görüyoruz ki TV 100 ekranlarında yapılan bu terbiyesiz hareket, aslında bazılarının perde arkasındaki niyetlerinin ve meselenin de asla gazetecilik olmadığını ortaya çıkarmaktadır. Üst Kurulumuz, halkımıza yönelik yapılan bu ahlaki olmayan hareketle ilgili inceleme başlatmış olup, hazırlanacak olan raporla ilgili ilk toplantıda gereğini yapacaktır."

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