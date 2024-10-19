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Medya

''Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'' 2. sezona başlıyor

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi' dizisi, 2'inci sezonuna 21 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlıyor. Kudüs'ü özgürlüğüne kavuşturan büyük komutan Selahaddin Eyyubi'nin hikayesini anlatan dizi, tarihi olayları etkileyici bir anlatımla ekranlara taşıyor.

19 Ekim 2024 Cumartesi 15:38 - Güncelleme:
''Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'' 2. sezona başlıyor
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TRT 1'in etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren, mukaddes şehir Kudüs'ü işgalden kurtaran Selahaddin Eyyubi'nin hikayesini ekranlara taşıyan dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yirmi dokuzuncu bölümüyle 21 Ekim Pazartesi saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 21 Ekim Pazartesi günü yayınlanacak 29. Bölümünde neler olacak:

Selahaddin atıldığı kuyuda tükenmek üzeredir. O hayat mücadelesi verirken Lord Balian da ölüm döşeğindeki abisi Hugh'un çağrısıyla İbelin'e gelir. Abisinin İbelin'de kalması yönündeki ısrarlarına kulak asmayan Balian, geri dönmek üzere yola çıkar. Fakat yol onu Selahaddin'in olduğu kuyuya getirir. Şam'da Selahaddin'den iz bulunamaması Sultan Nureddin'i hem üzmüş hem kızdırmıştır.

Bu arada Mısır'ın meşhur İnşa Divanı reisi Kadı Fazıl, saraya gelir ve Nureddin'le görüşerek onu Dırgam'a karşı Şaver'i desteklemesi için ikna etmeye çalışır. Kudüs'te Kral Amalrik, Surlu William'la taç giyme törenine, Mısır'da ise Vezir Dırgam, Cevher'le birlikte Nil Şenliği'ne hazırlanmaktadır. Dırgam, kadife sesli Şemse'nin başına buyrukluğunu hem kıskanır hem de ona hayran olur. Kerek Kontu Miles Mısır'a hareket etmeden önce güzeller güzeli eşi Kontes Mila'yla vedalaşır.

Sultan Nureddin, Selahaddin'in kayboluşunda onların parmağı olup olmadığını anlamak için Kral Amalrik'le görüşmek üzere Kudüs'e gider. Karategin, Selahaddin'in Kahire'de olduğu bilgisini Şirkuh, Şaver ve Yaruki'ye ilettiğinde Mısır'la ilgili tüm planlar değişir.

  • trt 1
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  • Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ikinci sezon

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