26 Şubat 2020 Çarşamba 15:31 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 15:31

Çarşamba akşamlarının en çok izlenilen dizisi Kuruluş Osman'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Diriliş Ertuğrul’un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde izleyiciler ekranlara kilitlenecek. Kuruluş Osman 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman son bölümde neler yaşandı? gibi soruların yanıtları tüm Kuruluş Osman takipçileri tarafından merak ediliyor. Kuruluş Osman'ın bu akşam ki bölümünde Selcan Hatun ölümle yüz yüze geliyor. Osman Bey, Moğol komutanı Balgay'a karşı sürpriz bir hamle yapıyor. Kayı Obası'na gelerek türlü eziyetlerle halkı sindiren Balgay, kendisine hazırlanan tuzağı sezip zehirli kımızı Selcan Hatun'a içirmek ister, Gündüz ve Batur ise idamın eşiğindedir. Dündar, obanın akıbeti için Balgay'a karşı çıkamazken, Bala ve Bamsı; Moğollara karşı isyan başlatır.

KURULUŞ OSMAN 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman 13. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kuruluş Osman 13. yeni bölüm fragmanı gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

KURULUŞ OSMAN 12. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN'DA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Selcan Hatun ölümle yüz yüze! Osman Bey, Moğol komutanı Balgay'a karşı sürpriz bir hamle yapıyor! Kayı Obası'na gelerek türlü eziyetlerle halkı sindiren Balgay, kendisine hazırlanan tuzağı sezip zehirli kımızı Selcan Hatun'a içirmek ister, Gündüz ve Batur ise idamın eşiğindedir.

Dündar, obanın akıbeti için Balgay'a karşı çıkamazken, Bala ve Bamsı; Moğollara karşı isyan başlatır! Obanın tek umudu Osman Bey ise Ak Sakallılar'dan öğrendiği sırrı ve aldığı emanetleri kullanarak Balgay'a karşı oyun kurmaktadır.

Selcan Hatun ölecek mi? Samsa Çavuş ve alpler esaretten kurtulabilecek mi? Gündüz ve Batur idam edilecek mi?

Bamsı ve Bala'nın Moğollara karşı başlattığı isyan başarılı olacak mı? Osman Bey; Selcan Hatun, Gündüz ve Batur'un ölümüne engel olabilecek mi?

KURULUŞ OSMAN 11. BÖLÜM ÖZETİ

Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 19 Şubat Çarşamba günü yayınlanan 11. bölümünde, Moğollar, Söğüt, Kayı ve bölgedeki diğer Türk obalarını işgal edip, kılıçtan geçirip, taş taş üstünde bırakmazlarken; tüm beyleri ve halklarını esir ederler. Moğol işgali Türkleri yok olmanın eşiğine getirirken, Balgay'ın karşısında yalnızca Osman Bey kalmıştır!

Anadolu'nun uç topraklarında yeşeren Kayıları yok ederek Selçuklu sonrası yeni bir Türk devletinin kurulmasını engellemek isteyen ve Bitinya bölgesindeki tekfurlarının topraklarını ele geçirerek gözünü Konstantiniyye'ye diken Moğol komutan Balgay, Osman Bey'e sancakbeyi olmasını teklif eder. Teklifi reddederek kaçmayı başaran Osman, 'Ya şehadet ya hürriyet' diyerek kıyama kalkar.

Alişar'ı maşa olarak kullanan Balgay, onu gözden çıkarıp Sofia'yı biat ettirir. Tüm gazabıyla Kayı Obası'nı vurup Dündar, Gündüz ve Osman'ın alplerini esir ederek akıl almaz eziyetlerle Türklerin tüm özgürlük umutlarını tüketmek ister. Türklerin tek umudu haline gelen Osman Bey, Balgay'ın zulmüne dur diyebilecek mi? Tek başına kalan Osman nasıl bir strateji ve yol izleyecek? Şeyh Ebebalı, yok oluşun eşiğindeki Türklere ve Osman Bey'e nasıl ilham verecek? Osman'ı ortadan kaldırmak için her yolu deneyen zalim Balgay'ın yeni oyunları neler olacak?

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisi İstanbul’da çekiliyor. İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Riva bölgesinde çekimleri gerçekleştirilen Kuruluş Osman dizisinin setinde 40 ana cast oyuncusu yer alıyor. Dönemin yapılarını ve yerleşim alanlarını başarılı bir şekilde hissettiren dizide atlar için ayrılan özel bir arazi bulunuyor. Ayrıca atlar doğal ortamlarına uygun olarak bakıcılar eşliğinde eğitiliyor ve yetiştiriliyor.

Dizinin çekildiği platoda, titizlikle hazırlanan kaleler, hamamlar, camiler, klişeler ve hanlar yer alıyor. Avrupa'nın en büyük platolarından kabul edilen yerde şuan 60 ayrı marangoz görev yapıyor. Ayrıca, yaklaşık 1500 kişinin görev aldığı dizi setinde bir de yapay göl yer alacak.