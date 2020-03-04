04 Mart 2020 Çarşamba 12:50 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 12:50

Atv ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da bu hafta yine heyecanlı sahneler izleyicileri ekrana kilitleyecek. Tüm Kuruluş Osman takipçileri Kuruluş Osman 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı geldi mi? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Kuruluş Osman'ın bu haftaki bölümünde; Kayı Obasından sürülen Osman Bey, Samsa Çavuş'un obasına gider ancak Samsa Çavuş'la giriştiği kavga iplerin kopmasına neden olur. Cengiz Han'ın emanetlerini eline geçeren Balgay, büyük bir kudrete kavuşurken, Balgay'dan sancak beyliği alan Dündar, Osman Bey'e karşı yeni hamleler planlamaktadır. Kuruluş Osman yeni bölümü hakkında merak edilenlerin tümü sizlerle..

KURULUŞ OSMAN 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kuruluş Osman 14. bölüm fragmanı gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN'DA BU HAFTA NELER OLACAK?

Kayı Obasından sürülen Osman Bey, Samsa Çavuş'un obasına gider ancak Samsa Çavuş'la giriştiği kavga iplerin kopmasına neden olur. Cengiz Han'ın emanetlerini eline geçeren Balgay, büyük bir kudrete kavuşurken, Balgay'dan sancak beyliği alan Dündar, Osman Bey'e karşı yeni hamleler planlamaktadır.

Cengiz Han'ın emanetlerini geri almanın yolunu arayan Osman Bey ise Samsa Çavuş'un kendisini hasım ilan etmesiyle sarsılır. Balgay ise Osman Bey'in yumuşak karnı olarak gördüğü Bala Hatun'u hedefine koyar.

Osman Bey'in gizemli ziyaretçisi kim? Osman Bey'i hasım ilan ederek liderlik mücadelesine giren Samsa Çavuş ihanet mi edecek? Osman Bey, Samsa Çavuş'un meydan okumasını affedecek mi?

Osman Bey'le aralarına soğukluk giren Kayı Obası'nın emektarları ve Ertuğrul Gazi'nin yoldaşları Bamsı Bey ve Abdurrahman Gazi nasıl bir yol izleyecekler?

Beylik niyetini ortaya koyan Osman Bey, kendisine kurulan pusudan kurtulabilecek mi?

Bıçaklanan Bala Hatun'un akıbeti ne olacak?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selcan Hatun ölümle yüz yüze! Osman Bey, Moğol komutanı Balgay’a karşı sürpriz bir hamle yapıyor! Kayı Obası’na gelerek türlü eziyetlerle halkı sindiren Balgay, kendisine hazırlanan tuzağı sezip zehirli kımızı Selcan Hatun’a içirmek ister, Gündüz ve Batur ise idamın eşiğindedir. Dündar, obanın akıbeti için Balgay’a karşı çıkamazken, Bala ve Bamsı; Moğollara karşı isyan başlatır! Obanın tek umudu Osman Bey ise Ak Sakallılar’dan öğrendiği sırrı ve aldığı emanetleri kullanarak Balgay’a karşı oyun kurmaktadır. Selcan Hatun ölecek mi? Samsa Çavuş ve alpler esaretten kurtulabilecek mi? Gündüz ve Batur idam edilecek mi? Bamsı ve Bala’nın Moğollara karşı başlattığı isyan başarılı olacak mı? Osman Bey; Selcan Hatun, Gündüz ve Batur’un ölümüne engel olabilecek mi?

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisi İstanbul’da çekiliyor. İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Riva bölgesinde çekimleri gerçekleştirilen Kuruluş Osman dizisinin setinde 40 ana cast oyuncusu yer alıyor. Dönemin yapılarını ve yerleşim alanlarını başarılı bir şekilde hissettiren dizide atlar için ayrılan özel bir arazi bulunuyor. Ayrıca atlar doğal ortamlarına uygun olarak bakıcılar eşliğinde eğitiliyor ve yetiştiriliyor.

Dizinin çekildiği platoda, titizlikle hazırlanan kaleler, hamamlar, camiler, klişeler ve hanlar yer alıyor. Avrupa'nın en büyük platolarından kabul edilen yerde şuan 60 ayrı marangoz görev yapıyor. Ayrıca, yaklaşık 1500 kişinin görev aldığı dizi setinde bir de yapay göl yer alacak.