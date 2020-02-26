26 Şubat 2020 Çarşamba 15:45 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 15:45

Kuruluş Osman Selcan Hatun kimdir? Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın kim? sorularının yanıtları tüm Kuruluş Osman takipçileri tarafından merak ediliyor. Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Selcan Hatun ölümle yüz yüze geliyor. Nefes kesen sahneleri ile izleyicileri etkilemeyi başaran Kuruluş Osman Selcan Hatun'un hayatına dair araştırmalar yapılmaya başlandı. Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm detaylar..

KURULUŞ OSMAN SELCAN HATUN KİMDİR?

Selcan Hatun, Süleyman Şah’ın oğlu Gündoğdu’nun eşini canlandırıyor. Selcan hatun'un obası da Kayı obasına taşınıyor. Diriliş Ertuğrul Dizisi'nde de olan Selcan Hatun, Süleyman Şah'ın oğlu Gündoğdu'nun eşidir.

KURULUŞ OSMAN'IN SELCAN HATUN'U DİDEM BALÇIN KİM?

Didem Balçın, 18 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Özlem adında bir ablası vardır. İstanbullu olan annesi Nur Balçın, 1975 yılında Japonya'da düzenlenen Miss Beauty'de Türkiye'yi temsil etti. TRT Radyosu'nda çalışan babası Gazianteplidir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro ve Oyunculuk Bölümünden mezun oldu.

Taksim-Tünel tarafında ablası ile birlikte "Doda Sanat" adlı bir okul açtı.

2007 yılında Haluk Bilginer ve Sumru Yavrucuk'un başrolllerinde oynadığı "Sevgili Dünürüm" adlı dizide Didem rolünü oynarkenEngin Altan Düzyatan,Cengiz Bozkurt, Rojda Demirer, Halil SezaiParacıkoğlu, Nevra Serezli, Aylin Kontente ile birlikte oldu.

2011 yılında "Firar" adlı dizide Gönül karakterini canlandırırken Caner Cindoruk,İsmail Hacıoğlu, Engin Şenkan, Ece Çeşmioğlu, Eda Özerkan, Haldun Boysan ile beraber rol aldı.

2014 yılında "Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı" adlı sinema filminde Timur Acar,Şevket Çoruh, Gürkan Uygun, Ceyhun Yılmaz, İlker Ayrık başrolleri paylaşırlarken Didem Balçın da Fatma karakterini canlandırmıştır.

10 Aralık 2014 tarihinde TRT 1'de başlayan "Diriliş: Ertuğrul Gazi" adlı dizide Engin Altan Düzyatan, Ertuğrul Gazi'yi canlandırırken Esra Bilgiç, Halime Hatun karakterini canlandırdı. Diğer rollerde ise Kaan Taşaner, Didem Balçın,Serdar Gökhan, Hülya Darcan, Levent Öktem, Hakan Vanlı, Serdar Deniz,Turgut Tunçalp, Mehmet Çevik, Cavit Çetin Güner, Hande Subaşı ve Osman Soykut gibi isimler rol aldı.

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI :

2007 - Gereği Düşünüldü ( Levent Kırca Tiyatrosu)

2005 - 2007 - Ateşin Düştüğü Yer ( Levent Kırca Tiyatrosu)

2003 - Kafkas Tebeşir Dairesi (Okul Oyunu)

2003 - Ay Carmela (Mezuniyet Tezi)

2002 - Bernarda Alba'nın Evi (Okul Oyunu)

FİLMLERİ VE DİZİLERİ :

2014 - Diriliş: Ertuğrul (Selcan Hatun) (TV Dizisi)

2014 - Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Fatma) (Sinema Filmi)

2014 - Oflu Hoca'nın Şifresi (Asiye) (Sinema Filmi)

2014 - Gulyabani (Yasemin) (Sinema Filmi)

2013 - I II III IV (Ebru) (Kısa Film)

2012 - Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede (Fatma) (Sinema Filmi)

2012 - Göl Zamanı (Şahika) (Sinema Filmi)

2012 - Açlığa Doymak (Burcu) (Sinema Filmi)

2011 - Firar (Gönül) (TV Dizisi)

2010 - Çıkış Noktası (Nil) (Sinema Filmi)

2010 - Çakallarla Dans (Fatma) (Sinema Filmi)

2010 - Kadınları Anlama Kılavuzu (Özge) (TV Dizisi)

2011 - Farklı Desenler 2. Sezon (Rüya Aydın Seslendirmesi) (TV Dizisi)

2009 - Olacak O Kadar (Sunucu) (TV Dizisi)

2009 - Kasaba (Iraz) (TV Dizisi)

2009 - Başka Dilde Aşk (Leyla) (Sinema Filmi)

2007 - Sevgili Dünürüm (Didem) (TV Dizisi)

2007 - Hayattan Korkma (Tuğba) (Sinema Filmi)

2007 - Gurbet Yolcuları (Seher) (TV Dizisi)

2006 - Gözyaşı Çetesi (Mine) (TV Dizisi)

2006 - 29-30 (Bilge) (TV Dizisi)

2005 - Rüzgarlı Bahçe (Menekşe) (TV Dizisi)

2003 - Serseri Aşıklar (Yeliz) (TV Dizisi)

2003 - Gurbet Kadını (Gülnaz 2 ) (TV Dizisi)