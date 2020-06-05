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Medya

Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey geri dönüyor! Çok sürpriz isim

Kuruluş Osman dizisinde uzun süredir merak edilen soru yanıt buldu. Engin Altan Düzyatan'ın 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde canlandırdığı 'Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını kimin oynayacağı belli oldu. Ertuğrul Bey'e Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun hayat verecek.

05 Haziran 2020 Cuma 08:47 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 08:47
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Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olarak ATV'de seyirciyle buluşan ve başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'a beklenen transfer gerçekleşti. Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını kimin oynayacağı belli oldu.

EDİZ HUN ERTUĞRUL GAZİ İLE DÖNÜŞ YAPIYOR

Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatan "Diriliş Ertuğrul" dizisinin devamı olan "Kuruluş Osman"ın kadrosuna Yeşilçam'ın usta aktörü Ediz Hun da dahil oldu. Hun'un, Burak Özçivit'in Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi'yi canlandırdığı "Kuruluş Osman"ın yapım şirketiyle prensipte el sıkıştığı öğrenildi.

Usta oyuncu dizide sık sık adı geçen ancak hiç yüzü gösterilmeyen Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını oynayacak. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Burak Özçivit'in hayat verdiği Osman Gazi, Ediz Hun'un canlandırdığı babası Ertuğrul Gazi'yi Konya'da ziyarete gidecek ve ondan nasihatler alacak.

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