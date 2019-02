Kuzgun 4.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzgun 3.son bölümünde gerilim artıyor - İzle

Kuzgun dizisinin 4. yeni bölüm fragmanında gerilim dolu sahneler izleyici tarafından dikkat çekmiştir. Kuzgun intikam için gelse de aldırmayacağını söyleyen Dila Kuzgun’a rest çekiyor. Kuzgun ile annesi arasında neler yaşanacağı ise şimdiden merak konusu olmaktadır. Kuzgun dizisinin 3.son bölümünde Burcu Biriciğin DJ lik yapması izleyici tarafından büyük beğeni aldı. Dizinin son bölümünde Kuzgun ile Dila arasında iyileşmesi zor bir yara ve uçurum açılacaktır. Kuzgun artık intikam yolculuğunda keskin bir dönemece girmiştir. Bu yolda ya ölecek, ya da hayatta kalmaya devam edecektir. Kuzgun dizisinin 3.son bölümü ve 4.yep yeni bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Bahadır İnce’nin yaptığı, senaryosunu Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz’ın yazdığı ‘Kuzgun’un başrollerini Barış Arduç ve Burcu Biricik paylaşıyor. Barış Arduç’un ‘Kuzgun’, Burcu Biricik’in de ‘Dila’ karakterlerini canlandırdığı ‘Kuzgun’un kadrosunda; Settar Tanrıöğen, Hatice Aslan, Levent Ülgen, Caner Şahin, Ahsen Eroğlu, Aytek Şayan, İpek Erdem, Derya Beşerler, Erdal Küçükkömürcü gibi önemli isimler yer alıyor.

KUZGUN 3. BÖLÜM ÖZETİ

Kuzgun ve Dila’ya büyük tuzak!

Kuzgun dizisi 3. Bölümünde bu hafta; Kuzgun ile Kesik’i yan yana gören Dila’nın kalbi paramparça olur. Dila’nın Kuzgun’a olan güveni de yara almıştır. Ona yeniden canını emanet edecek kadar güvenip güvenemeyeceğini anlamak için, tehlikeli bir hamle yapar. Bu hamle kısa bir süreliğine duygularına yenilmeleri, sımsıkı sarılmaları ile sonuçlanır. Ama Dila, Kuzgun’u sınamaya devam edecek ve aralarında keskin bir yüzleşme yaşanacaktır. Meryem, yıllar sonra ilk kez Rıfat’ın karşısına çıkar ve ikili arasında kelimenin tam anlamı ile bir söz düellesu yaşanır. Kuzgun ile Kumru da yine yıllar sonra ilk kez karşı karşıya gelirler. Bu anlara Meryem de şahit olur ve Kuzgun’un vereceği tepkiyi, gizlice takip eder. Kuzgun, Şeref’le yaptığı anlaşmadan sonra, Rıfat’ı ortadan kaldıracağı günün planını yapar. Ancak Kuzgun’un planı, vereceği kurbanla altüst olur. Kuzgun’un alacağı bu ağır darbeden sonra, Kuzgun ile Dila arasında iyileşmesi zor bir yara ve uçurum açılacaktır. Kuzgun artık intikam yolculuğunda keskin bir dönemece girmiştir. Bu yolda ya ölecek, ya da hayatta kalmaya devam edecektir.

KUZGUN 2.SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Kuzgun’un ateşle imtihanı!

Kuzgun dizisi son bölümünde; Dila, Kuzgun’u eve geçirdikten sonra karşısında ansızın Meryem’i bulur. Meryem, yıllarca içinde biriktirdiği duygularıyla Dila’yla sarsıcı bir yüzleşme yaşar.Kuzgun’a karşı kendisini suçlu ve borçlu hisseden, geçen onca zamana karşı vicdan azabı hiç dinmeyen Dila, Kuzgun’un geri dönüşüyle hayatında yeni bir dönem aralar. Dila, Kuzgun’un geçmişine dair bilgi sahibi oldukça kalbindeki yara daha derinleşir. Dila’nın Kuzgun’a atacağı adımlar, Kuzgun’un içinde farklı yankılar bulacaktır. Meryem’le Kuzgun yıllar sonra ilk kez karşılaşırlar. Bu anlarda her ikisi için de zaman duracak ve anne-oğul ilk kez yüz yüze gelecektir. Rıfat’ın mallarının gizli olduğu depolardan biri kundaklanır. Kuzgun depoyu ateşe vereni yakaladığında hayatının şokunu yaşayacaktır. Kuzgun depoyu yaktıran kişinin ismini öğrendiğinde yeni planını kurar. Rıfat’ın düşmanına doğru adım adım iz sürer.Diğer yanda Rıfat, Ali’yi Dila’ya saldıranları bulması için Nevşehir’e gönderir. Ali’nin Kesik’in ve Kuzgun’un isimlerine ulaşması an meselesidir.Ağabeyinin Nevşehir’e gidişinin altında Kuzgun’a dair şüpheler yattığını fark eden Dila, bütün inancıyla Kuzgun’u korumak için siper olacaktır. Rıfat, Kuzgun’u şoförü olarak işe alır ama Kuzgun’un yapmayı düşündüğü iş bu değildir. Bunu da Rıfat’a açık açık söyler. Rıfat, Kuzgun’a kendisini ispat etmesi için bir görev verir. Bu öylesine can yakacak bir iştir ki, Kuzgun her ne kadar hayatta tek tabanca olduğunu söylese de, bilmeden bir kurban vermesi gerekecektir.

KUZGUN DİZİ KONUSU NEDİR?

Kuzgun dizisinde Barış Arduç Kuzgun karakterine Burcu Biricik ise sevgilisi Dila karakterine hayat verecek. Kuzgun tuzağa düşürülerek şehit edilen polis babasının intikamını almak için 20 yıl bekleyen bir adama Dila ise yıllar sonra Kuzgun ile tekrar karşılaşarak hayatı değişen başarılı bir avukata hayat verecek. Kuzgun ve Dila iki polis arkadaşın beraber büyüyen çocukları olacak ve yıllar sonra yeniden karşılaşacaklar. Kuzgun babasının ölümünden sonra başka bir kimlikle yaşamış ve korumalık yapmıştır. Kuzgun babasının intikamını almak için plan yapacak ve düşmanının kızıyla aşk yaşayacaktır.

