Kuzgun dizisi oyuncuları kimler? Kuzgun dizisinin konusu nedir, nerede çekiliyor?Kuzgun dizisinde, hesaplaşma, intikam ve aşk konularını ele alıyor. Diriliş Ertuğrul, Sen Anlat Karadeniz ve Vurgun gibi çok izlenen dizilere rakip olarak aynı gün ve saatte yayınlanıyor. Kuzgun dizisi 3. bölümünü geride bıraktı. Yayın gününe bile dikkat çekerek iddialı hale getiren dizide oyuncuların kim olduğu ve dizinin konusu ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde…

KUZGUN DİZİSİ OYUNCULARI

Barış Arduç(Kuzgun)

Barış Arduç 9 Ekim 1987 tarihinde İsviçre’de dünyaya geldi ve şuanda 32 yaşında. 2011 yılından beri piyasa da olan Barış Arduç Tiyatro sanatçısı Ayla Algan’dan oyunculuk dersleri aldı ve Ayla Algan’dan tarafından yakışıklılığı ve yeteneği keşfedildi. Barış Arduç’u hatırladığımız ilk dizi ise çok sevilen gençlik dizisi Pis Yedili oldu. Daha sonra Benim İçin Üzülme Bugünün Saraylısı Racon: Ailem İçin dizilerinde ter alsa da çok fazla popülarite yakalayamadı. Aslında Bugünün Saraylısı hayat verdiği Selim rolü tam ona göreydi ama ne yazık ki olmamıştı. Barış Arduç’un beklenen yükselişi ise Kiralık Aşk dizinde hayat verdiği Ömer karakteri ile oldu. Son olarak ise Mutluluk Zamanı filminde Elçin Sangu ile başrolü paylaştı.

Kuzgun Yusuf Cebeci isimli bir polis çocuğudur. 8 yaşında ailesinden koparıldıktan sonra sokaklarda büyümüş ve hayatta kalmayı öğrenmiş ve Akça ismiyle başka bir kimlikle yaşamıştır. En yakın arkadaşı tarafından pusuya düşürülerek hapse atılan polis babasının intikamını almak isteyen Kuzgun 20 yıl beklemiş ve intikamını her geçen gün büyütmüştür. Kuzgun yıllar sonra babasının intikamını almak için İstanbul’a gelecek ve düşmanının kızı Dila ile aşk yaşayacaktır. Dila ise Kuzgun’a sokaklarda hayatta kalabilmek için yok ettiğin vicdanı ve kalbini hatırlatacak ve Kuzgun’un tüm planları değişecektir.

Burcu Biricik(Dila)

Burcu Biricik 4 Mayıs 1989 da Antalya’da dünyaya gelmiştir. Güzelliği ile her dönem ilgi odağı olmayı başaran güzel oyuncu ve manken Burcu Biricik Emre Yetkin ile 2016 yılından beri evlidir. Emre Yetkin Burcu Biricik’in aynı zamanda manajeridir. Lise yıllarında tiyatroya merak salan Burcu Biricik oyunculu çok isterken Ege Üniversitesi Arkeoloji bölümünü kazandı ancak pes etmeyen Burcu Biricik daha sonra Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda oyunculuk eğitimi aldı. Burcu Biricik Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda Yedi Kocalı Hürmüz oyununda yeteneklerini ve güzelliğini sonuna kadar ispat edince dikkat çekmeyi başardı.

2011 yılında yayımlanan Artiz Mektebi adlı oyunculuk yarışmasında bu yeteneklerini bir de Türkiye önünde sergileyince artık Burcu Biricik için şan şöhretin apısı sonuna kadar açıldı. TRT 1’de yayımlanan Beni Böyle Sev dizisinde Seda karakterine hayat verdiğinde artık o bir yıldızdı. 2014 yılında Kanal D’de yayınlanan Şeref Meselesi dizisinde Kübra karkaterine hayat vedi ve artık başrolü hak ettiğini ispat etti. Kanal D dizisi Hayat Şarkısı’nda Hülya karakteri ile ilk başrol deneyimini yaşadı ve büyük başarı yakalayarak ismini dünyaya duyurdu. Son olarak yine Kanal D’de 8. Gün dizisinde kadın başrolde yer aldı dizi tutmasa da Burcu Biricik daha da ünlü olmayı başardı.

Dila Kuzgun’un çocukluk arkadaşı ve aşkıdır. Kuzgun’un bir anda ortadan kaybolması ve annesini kaybetmesi ile Dila zor günler yaşamıştır. Dila’nın babası Rıfat onu okuması için yurt dışına göndermiş, yıllarca yurt dışında kalan Dila şimdilerde iyi bir avukat olmuş ve kendine bir büro bile açmıştır. Yıllar sonra karşılaşan Dila Kuzgun’a hala deliler gibi aşıktır; ama kavuşması bir ömür sürecektir.

Caner Şahin(Kartal)

Caner Şahin son olarak Nefes Nefese dizisinde hayat verdiği Avukat Salih karakteri ile çok beğenilmiştir. Caner Şahin’in en çok tanındığı dizi ise Babam ve Ailesi dizisinde hayat verdiği aykırı bir genç olan Kadir karakteridir. 1992 de Eskişehir’de dünyaya gelen Caner Şahin şuanda 27 yaşındadır. Caner Şahin daha 2016 yılında hayatımıza girmiştir. Daha önce İstanbul Teknik Üniversitesi’ne Makine Mühendisliği bölümünde eğitim alırken mühendisliğin kendisine göre olmadığını anlayan Caner Şahin okul değiştirip İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümüne girmiştir. Caner Şahin kısa bir tiyatro deneyiminden sonra Babam ve Ailesi dizisinde yer alarak ünlü olmayı başarmıştır.

Kartal Kuzgun’un kardeşidir. Asi ruhlu bir gençtir; ama babası ve abisinin intikamını almaya çalışmamıştır; çünkü arkasında tek başlarına kalan anne ve kardeşini bırakmak istememiş her zaman ekmeği peşinde koşarak annesini mutlu etmeye çalışmıştır.

Ahsen Eroğlu (Kumru)

Ahsen Eroğlu dikkatleri ilk olarak Anne dizisinde hayat verdiği Duru Güneş karakteri ile çekmişti. Daha sonra ise İstanbullu Gelin dizisinde Süreyya ve Faruk’un kızı Yaz olarak yer aldı. Ahsen Eroğlu genç yaşına rağmen son dönemde ki başarılı performansı ile aranan isimler arasında girmeyi başardı. Ahsen Eroğlu 1993 yılında Tekirdağ Çorlu ilçesinde dünyaya gelmiştir ve şuanda 26 yaşının içindedir. Eğitimini Ege Üniversitesi Beden Eğitimi öğretmenliğinde alan Ahsen Eroğlu BESYO’nun en gözde kızları arasında yer almıştır diye tahmin ediyorum. Hayali öğretmenlik değil oyunculuk olan Ahsen Eroğlu güzelliğini ve yeteneğini fark edince bir ajansa yazılmış ve ilk olarak Yedigün isimli içecek firmasının reklamında dudak ısırtmıştır. Bir Modern Habil Hikayesi filminde de kendine yer bulan Ahsen Eroğlu ilk sinema deneyimini bu film ile yaşamıştır. Ahsen Eroğlu yeteneğini herkese ispat edince Muhteşem Yüzyıl Kösem’e seçilmesi de kolay olmuştur.

Kuzgun ve Kartal’ın kız kardeşi. Akıllı ve güzel bir gazetecidir Kumru. Babası haksızlık ile hapse atıldığı için adalet Kumru’nun en önemli değeri ve olmazsa olmazıdır. Kumru yılmayan pes etmeyen bir kızdır ve babasının intikamını almak ve onu hapse atanlara cezasını verebilmek için gizli gizli bilgi toplar.

Settar Tanrıöğen(Terzi Derviş)

Settar Tanrıöğen Baba Candır dizisinde hayta verdiği Bakkal Salih karakteri ile son dönem gençlerine kendini tanıtmış ve çok sevdirmiştir. 15 Temmuz 1962 de doğan Settar Tanrıöğen aslen Denizlilidir. Ankara’ya üniversite okumaya gelen Settar Tanrıöğen Hacettepe de Arkeoloji okumuştur. Halk eğitim merkezlerinde tiyatro eğitimi alan Settar Tanrıöğen Bir Demet Tiyatro’ya seçilmesi ile hayatını tiyatro üzerine şekillendirmiştir. Settar Tanrıöğen’in son dönemde ki en önemli dizilerinden biri de oyunculuğu ile devleştiği Urfalıyam Ezelden dizisi olmuştur.

Terzi Derviş dizinin kilit karakteridir. Kuzgun’un babasının yakın dostudur. Kuzgun’a yol gösteren bir derviştir. Giyimi, kuşamı ile çok da büyülü bir adamdır, başı sıkışanlara da kapısı hep açıktır.

Levent Ülgen(Rıfat BİLGİN)

Levent Ülgen denince akla Akasya Durağı dizisinde hayat verdiği Tırın Tırın Sinan karakteri gelmektedir. Levent Ülgen 1962 Konya’doğumludur ve 57 yaşındadır. Çok zeki bir insan olan Levent Ülgen ODTÜ Fizik’i kazanma başarısı gösterse de Fizik mühendisliğini değil oyuncu olmayı; zekasını ve yeteneğini ise sanatta göstermeyi tercih etmiştir. Yine Başkent Ankara’da bulunan Hacettepe Üniversitesinde Tiyatro Bölümüne geçiş yapan Levent Ülgen okulu bitirdikten sonra oyunculuğa Devlet Tiyatrosunda başlamıştır. Levent Ülgen’in televizyonda yükselişi ise Kiralık Aşk dizisi ile olmuştur. Dizi de hayat verdiği Necmi karakteri ile çok sevilen Levent Ülgen 2017 ve 2018 de Hayati ve Diğerleri ve Kocaman Ailem gibi dizilerde başrolde yer alsa da ne yazık ki bu iki dizi beklenen başarıyı gösteremeyerek erken final yapmıştır.

Rıfat emekli bir polistir. Kızı Dila’yı yurt dışında okutmuş ve avukat yapmıştır. Şuanda lojistik şirketi sahibi gibi görünür ama karanlık dünyanın büyük uyuşturucu baronlarındandır. Polisken ortağını yakacağını bile bile bir uyuşturucu tüccarı ile iş birliği yapmış hem güçlenmiş hemde zengin olmuştur. Rıfat’ın hassas noktası kızı Dila’dır. Dila babasının gerçek hayatını bilmemektedir.

Emre Kentmenoğlu (Rıfat’ın Gençliği)

Dolunay dizisinde hayat verdiği Bekir karakteri ile sevilmiştir. Son olarak Payitaht Abdülhamit dizisinde Samir karakterine hayat vermiştir. ocak 1987 doğumlu olan Emre Kentmenoğlu 32 yaşındadır. Eğridir Turizm Meslek Yüksek Okulu mezunudur.

Rıfat Bilgin’in gençliği olarak karşımıza çıkacak. Rıfat gençlik yıllarında hasta olan eşini yaşatabilmek için Şeref ile iş birliği yapmış ve ortağını tutuklatmış sonra da öldürtmüştür.

Bahar Kerimoğlu(Sultan)

Bahar Kerimoğlu 1977 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir ve 42 yaşındadır. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan deneyimli oyuncu Asla Unutma isimli 2005 yapımı dizi de hayat verdiği İpek karakteri ile tanınsa da sonrada kendisini gösterememiş ve sönük kalmıştır. Son olarak ise Mustang filminde Dilek karakterine hayat vermiştir.

Sultan’ın Dila’nın annesi Rıfat’ın ise eşidir.

Hatice Aslan(Meryem)

57 yaşında olan Hatice Aslan Türkiye’nin en çok sevilen kadın başrol oyuncularındandır. 1962’de Sivas da doğan Hatice Aslan son olarak Bir Deli Rüzgar Melike Candan karakterine hayat vermiş ve performansı ile çok beğenilmiştir. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunu olan Hatice Aslan Ferhunde Hanımlar dizisi ile tanınmış ve çok sevilmiştir. Ekin isminde bir oğlu olan Hatice Aslan daha önce Hakkı Ergök ve Renan Kaleli ile evlilikler yapmıştır. Ağustos 1999 depreminde ailesini kaybetmiştir. Daha sonra hayatına 1983 doğumlu Ece Dizdar’ı almış ve onu manevi kızı olarak görmüştür. Sayısız tiyatro oyununda yer alan Hatice Aslan 2009’dan beri dizi ve filmlerde yer almakta ve tiyatroda yer almamaktadır.

Meryem Kuzgun Kumru ve Kartal’ın annesidir. Oğlunu kaybettikten sonra hiç bir zaman onun öldüğüne inanmamış ve her zaman oğlum gelecek diye bahçe ışığını açık bırakmıştır. Kuzgun geldikten sonra ona kendisini affetirmek isteyen Hatice oğlunun kendisini affettiğini görmeden ölmeyecektir. Meryem’in en büyük korkusu ise Kuzgun ve Kumru’nun da başına bir şeyler gelmesidir.

Metehan Parıltı (Kuzgun’un Çocukluğu)

Barış Arduç’un çocukluğuna Metehan Parıltı isimli çocuk oyuncu hayat verecek. 27 Kasım 2010 doğumlu olan Metehan Parıltı 9 yaşındadır. Daha önce hiç bir dizi de yer almayan Metehan Parıltı deneme çekimlerinde sempatik tavırları ve oyunculuk yeteneği ile adeta Kuzgun dizisi yapımcısını mest etmiştir. Leyla Şirin ajansın oyuncusu olan Metehan Parıltı Kuzgun dizisi ile yıldız olmayı planlıyor.

Nisa Sofiya Aksongur (Dila’nın Çocukluğu)

Nisa Sofiya Aksongur son olarak final yapan ağlama Anne dizisinde Alya karakterine hayta vermiş ve tatlılığı ile çok sevilmişti. Nisa Sofiya Aksongur’un asıl çıkış yaptığı dizi ise Adını Sen Koy isimli günlük dizi olmuştur. Adını Sen Koy dizisinde hayat verdiği Asya karakteri ile izleyicileri mest etmeyi başarmıştı.

30 mart 2011 doğumlu olan Nisa Sofiya Aksongur 8 yaşındadır. Fiat ve Nako markalarının reklam yüzü de olmuştur. Daha önce ise Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Hanzade karakterine hayat vermiştir.

Nisa Sofiya Aksongur Kuzgun dizisinde Burcu Biricik’in çocukluğunu canlandıracak.

Burak Uyanık(Kesik)

11 Ekim 1995 de Karabük’te dünyaya gelen Burak Uyanık Sadri Alışık Konservatuvarı mezunudur. 24 yaşında olan Burak Uyanık 1.76 cm boyunda ve 70 kg’dır. Son olarak Vatanım Sensin, ve Arkadaşlar İyidir dizileri ile dikkat çeken Burak Uyanık yine 2018 de Eti Canca, Migros ve Türk Telekom gibi reklam filmlerinde de yer almıştır. Burak Uyanık aslında bir tiyatro oyuncusudur.

Kesik Kuzgun’un yakın arkadaşı ve sırdaşıdır. Kesik her şart ve durumda Kuzgun’un yanında olmaya söz vermiştir.

İpek Erdem(Şermin)

İpek Erdem Hayat Bilgisi dizisinin Barbi’si olarak tanındı ama başrol dönemi çok sürmedi ve ve uzun süre ekranlardan uzak kaldı. 1984 doğumlu olan İpek Erdem 35 yaşındadır ve aslen Bursalıdır. İpek Erdem İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Gani müjde ile tanışmasından sonra büyük çıkış yaşamıştır. Daha sonra 2007 de Elveda Rumeli dizisinde yer alan İpek Erdem 2015 de de Eve Dönüş dizisinde oynasa da dizi tutmamıştır.

Şermin Dila’nın üvey annesidir Rıfat’ın ikici eşidir. Abisi Şeref onu zenginlik içinde büyütmüştür. Rıfat’tan olma Naz isminde bir kızı vardır. Rıfat’ın çocuklarına anne değil abla olmak istemiş; ancak bunu başaramamıştır.

Hande Dilan Hancı(Füsun)

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Elif karakterinin gençliğine hayat vermesi ile tanınmıştı. Şimdi de Kuzgun dizisinde kendine yer buldu. Hande Dilan Hancı Hande 1990 doğumludur ve şuanda 29 yaşındadır. Cem Tatlıtuğ ajansın oyuncusu olan Hande Dilan Hancı güzelliği ile dikkat çekmekte ve sosyal medyada da takip edilmektedir. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı – Yaylı Çalgılar bölümü mezunu olan oyuncu Vişne Bahçesi ve Mucize Müzikal oyunlarında da yer almıştır.

Kesik’in kardeşidir Füsun. Eğitimli bir kızdır; Kuzgun’a da aşık olacaktır.

Aytek Şayan(Ali)

İsimsizler dizisinde hayat verdiği Bozan Erol karakteri ile tanınmaya başlayan Aytek Şayan daha sonra da son yılların en başarılı dizisi Diriliş Ertuğrul’da Lais karakterine hayat vermiştir. Aytek Şayan tiyatrocu yönü ile daha çok tanınır. 20013 yılın Bilkent Üniversitesinin Tiyatro bölümü mezunudur.

Ali Rıfat’ın oğludur. Rıfat onu hiç bir zaman sevmemiş; Ali de her zaman kendisini değersiz hissederek babasına kendisini ispat etmeye çalışmıştır. Ali, Seda ile evlidir ve beş yaşında Defne isimli bir kızı vardır.

Derya Beşerler(Seda)

Derya Beşerler Arka Sokaklar dizisi oyuncu Zeynep Beşerler’in kardeşidir. Yeditepe Üniversitesi Sinema mezunu olan Derya Beşerler Gripin grubu solisti Birol Namoğlu ile evlidir. 1987 doğumlu olan güzel oyuncu Gripin grubu solisti Birol Namoğlu 32 yaşındadır. Derya Beşerler son olarak Ufak Tefek Cinayetler dizisi kadrosunda yer almıştır.

Seda Dila’nın yengesi Ali’nin eşidir. Ali ile severek evlenen Seda kocasının azalan ilgisinin farkındadır ama kızı Defne’ye dayanarak idare etmeye çalışır. Aslında başarılı bir moda tasarımcısıyken mesleğini eşi için bırakmıştır.

Baran Akbulut(Yusuf)

Baran Akbulut Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Beşir karakteri ile tanınmıştır. Anadolu Üniversitesi Tiyatro mezunudur. Aşk ve Mavi dizisinde Ömer karakteri ile çok büyük bir ün yakalamıştır. Özellikle Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisinde hayat verdiği Cahid karakteri ile sevilmiştir. Baran Akbulut 1984 İstanbul doğumludur ve 35 yaşındadır.

Kuzgun’un çocuk yaşlarda ayrıldığı babası Yusuf Cebeci en yakın ortağı Rıfat tarafından hapse düşürüldükten sonra hapiste öldürülmüş ve bir daha çıkamamıştır.

Erdal Küçükkömürcü(Şeref Dağıstanlı)

Erdal Küçükkömürcü 1958 Ankara doğumludur. Son olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Davut Özsoy karakterine hayat vermiştir. Asıl Nizama Adanmış Ruhlar dizisinde hayat verdiği Fuat Emir karakteri ile tanınmıştır.

Şeref zengin güçlü ve karanlık bir adamdır. Uyuşturucu ve silah ticareti ile Türkiye’nin en zengin ve tanınan iş adamlarından biri olmuştur. Kız kardeşi Şermin’i de yanına alan Şeref ona babalıkta yapmıştır. Bora isminde bir oğlu vardır.

Raci Durak(Şeref’in Gençliği)

Yunus Emre – Aşkın Yolculuğu dizisinde yer almış ve kadı İlyas olarak ekran karşısında yer almıştır.

Şeref o dönemlerde de büyük bir kaçakçıydı; Rıfat’ın paraya ihtiyacı olduğunu anlayınca Rıfat’ı da ikna ederek Yusuf’a büyük bir tuzak kurdu.

Haydar Köyel

İstanbul Teknik mezunu olan Haydar Köyel yurt dışında sanat eğitimi almıştlır. Oyunculuğa tiyatro ile başlayan Haydar Köyel İsimsizler dizisinde hayat verdiği Saver karakteri ile sevilmiştir. 2017 de ise Sevda’nın Bahçesi dizisinde Nuri karakterine hayat vermiştir.

Emel Dede(Meryem’in Gençliği)

Emel Dede 1989 İstanbul doğumludur ve şuanda 30 yaşındadır. Yeşim Ceren Bozoğlu’ndan oyunculuk dersleri alan Emel Dede Akademi 35.5 da akademik oyunculuk derslerini tamamlamıştır. Küçük Kadınlar ve Öyle bir Geçer Zaman ki dizileri ile deneyim kazanan Emel Dede son dönemde Sevda Kuşun Kanadında dizisinde yer almıştır. Son olarak Çukur dizisinde Doktor Aylin olarak tanınmaktadır.

Kuzgun’un annesi Meryem’in gençliği. Meryem kocası hapse girdikten sonra çocuklarına sahip çıkamamış bir annedir.

Almia Kahraman (Defne)

IMC Ajans’ın oyuncusu olan Almina Kahraman 6 yaşında 113 cm boyunda ve 20 kg ağırlığında bir çocuk manken ve oyuncudur. Son olarak Vakıf Emeklilik, Migros ve Akbank gibi büyük şirketlerinden reklamlarında yer alan Almina Kahraman şimdi de Kuzgun dizisi kadrosunda yer alacak.

Defne Ali ve Seda’nın kızlarıdır. Halası Dila’ya çok bağlıdır.

Su Burcu Yazgı Coşkun(Naz)

Su Burcu Yazgı Coşkun 15 Nisan 2004 İstanbul doğumludur ve 15 yaşındadır. Son olarak Kadın ve Bizim Hikaye dizilerinde yer almıştır. Aşk Yeniden dizisinde hayat verdiği Elif Su karakteri ile tanınır .

Naz Nermin ve Rıfat’ın biricik kızlarıdır.

Orhan Eşkin

Eşkıya dizisinde hayat verdiği Sinan karakteri ile tanınır son olarak Bol Şans filminde yer almıştır.

Yiğit Çakır

Yiğit Çakır 1984 İzmir doğumludur. Son olarak Yedi Güzel Adam Akif İnan karakterine hayat vermiştir

Kuzgun Yeni Gelen Oyuncular

Ahmet Varlı (Bora Dağıstanlı)

Ahmet Varlı son olarak Kanatsız Kuşlar dizisinde yer almış ve kariyerinin zirvesini yaşamıştır. 1984 yılında Trabzon’da dünyaya gelen Ahmet Varlı 35 yaşındadır ve Maltepe Üniversitesi oyunculuk bölümü mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini Doktorlar dizisinde ki küçük rolü ile yaşayan Ahmet Varlı Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Benim İçin Üzülme ve Yılanların Öcü dizilerinde yer alarak Türkiye’nin sevilen başrol oyuncuları arasında yer almayı başarmıştır.

Bora, Şeref’in oğludur. Dila ve Bora’nın yolları da sürpriz bir şekilde kesişecektir. Bora da Dila’ya aşık olacaktır.

KUZGUN DİZİSİ KONUSU

Kuzgun dizisinde Barış Arduç Kuzgun karakterine Burcu Biricik ise sevgilisi Dila karakterine hayat verecek. Kuzgun tuzağa düşürülerek hapse atılan polis babasının intikamını almak için 20 yıl bekleyen bir adama Dila ise yıllar sonra Kuzgun ile tekrar karşılaşarak hayatı değişen başarılı bir avukata hayat verecek. Kuzgun ve Dila iki polis arkadaşın beraber büyüyen çocukları olacak ve yıllar sonra yeniden karşılaşacaklar. Kuzgun babasının ölümünden sonra başka bir kimlikle yaşamış ve korumalık yapmıştır. Kuzgun babasının intikamını almak için plan yapacak ve düşmanının kızıyla aşk yaşayacaktır.