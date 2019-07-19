‘La Casa De Papel 3. sezon nasıl izlenir? La Casa De Papel'de Berlin karakteri öldü mü? La Casa De Papel 3. Sezon izleme linki! La Casa De Papel 3. Sezon yeni katılan oyuncular kim?’ sorularına dizinin hayran kitlesi tarafından arama motorlarında yanıt aranıyor. 19 Temmuz Cuma günü itibariyle dünyanın en büyük dizi izleme platformu Netflix’te izleyicilerle bulaşacak olan La Casa De Papel 3. Sezon izleme linkini arayan izleyicileri yeni sezonda büyük sürprizler de bekliyor. Dizide Ankara karakterinin yer alabileceği söylendi. Berlin karakterinin ölüp ölmediği de hayran kitlesi tarafından en merak edilen konuların başında geliyor. La Casa De Papel'de yeni sezonda Hovik Keuchkerian 'Bogota', Najwa Nimri 'Alicia', Fernando Cayo 'Tamayo' ve 'The Engineer' olarak yeni üyeler katılıyor. İşte La Casa De Papel 3. Sezon izleme linki

LA CASA DE PAPEL 3. SEZON 1. BÖLÜM NASIL İZLENİR?

La Casa De Papel dizisi 3. sezonuyla Netflix'te yayınlandı. La Casa De Papel'in 3. sezonunu izlemek isteyenlerin Netflix'e üye olmaları gerekiyor. Sınırsız dizi ve film seçenekleri sunan Netflix, henüz üyelik almayanlara bir ay ücretsiz izleme imkanı sağlıyor.

La Casa de Papel'in 2. sezon finalinde ekip Darphane'yi soymuş aldıkları paralar ile oradan kaçmışlardı. Ekip uluslararası sulara giriyor ve kaçmayı başarıyor. Ama en zor bölüm şimdi başlıyor. Paraların keyfini sürmeye başlayan ekip yeniden bir araya gelecek. Rio polislerin eline düşüyor. Ekip Rio'yu kurtarmak için toplanacak.

LA CASA DE PAPEL EKİBİNE KATILAN YENİ İSİMLER KİMLER?

La Casa De Papel'de yeni sezonda Hovik Keuchkerian 'Bogota', Najwa Nimri 'Alicia', Fernando Cayo 'Tamayo' ve 'The Engineer' olarak yeni üyeler katılıyor.

Önceki sezonlardan tanıdığımız karakterler Úrsula Corberó 'Tokio', Álvaro Morte 'The Professor', Jaime Lorente 'Denver', Miguel Herrán 'Rio', Darko Peric 'Helsinki', Alba Flores 'Nairobi', Esther Acebo 'Estocolmo', Itziar Ituño 'Raquel Murillo', Enrique Arce 'Arturo' Kiti Mánver 'Mariví', Juan Fernández 'Coronel Prieto' & Mario de la Rosa 'Suarez' ve dizinin yaratıcısı Álex Pina ile yönetmen Jesús Colmenar, yeni sezonda ekranlara dönüyorlar.

LA CASA DE PAPEL'İN 3. SEZONUNDA İSTANBUL DEĞİL ANKARA KARAKTERİ OLACAK

Netflix’in heyecanla beklenen dizisi La Casa de Papel’inyaratıcısı ve senaristi Alex Pina, İstanbul karakteriyle ilgili açıklamada bulundu. Pina, dizide İstanbul değil, Ankara karakterinin yer alabileceğini söyledi.

Pina konuyla ilgili, “Ankara isminde bir kadın karakter fikri oluşmaya başlamıştı. Ankara rolü için bazı oyuncularla görüştük ama yapım aşamasında vazgeçtiğimiz karakterlerden biri oldu. Bazı oyuncularla görüştük ama hiç Türk oyuncuyla görüşmedik” dedi.

Nesrin Cavadzade’nin dizide rol alacağı iddia edilmiş, ancak güzel oyuncu bu iddiaları reddetmişti. Pina’nın açıklamaları, bu iddiaların gerçek olmadığını da ortaya koydu.

LA CASA DE PAPEL KONUSU

Profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar. Ekip, 5 aylık bir eğitim sürecinden geçer ve bu sürede her ihtimali hesaba katarak soygunu kusursuz bir hale getirirler. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kitler fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.