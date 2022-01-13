Leman Sam'dan ırkçı paylaşım! Arapları hedef aldı

13 Ocak 2022 Perşembe 08:32 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 08:32

Ünlü şarkıcı Leman Sam'ın Twitter'dan yaptığı son paylaşım büyük tepki çekti.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Başakşehir'de lüks arabasıyla köpeği ezerek öldüren Arap asıllı bir şahıs üzerinden genelleme yaparak bütün Arapları hedef gösteren şarkıcı Leman Sam, sosyal medya hesabından ırkçı bir paylaşımda bulundu.

Sam'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımdaki 'Yıllar önce bu soysuz Araplara tepkili olduğum içi uzun süreli lince maruz kalmıştım, şimdi herkes ne mal olduklarını anladı. Daha bunlar iyi günler, ekmeğe ortak yakında toprağa da ortak olacaklar. Bıçaklamalar, tecavüzler, sonu yağmadır bunun. Hiç şikayet etmeyin, göz göre göre geldi' ifadelerine tepki yağdı.

Leman Sam'a sosyal medyadan gelen tepkilerden bazıları:

- Irkçılık bir insanlık suçudur. Nokta!

- Sesinizi severdim ama artık sesiniz bile midemi bulandırıyor. Yazık.

- Yazıklar olsun sizi sevmiştik.

- Bu çirkin açıklamayla anladık ki hayvan sevginiz de yalanmış. Nefret ve ırkçılığınızla baş başa kalın.