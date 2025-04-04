Milli İradenin Sesi Star Gazetesi'nin yazar kadrosuna önemli bir isim daha katıldı.

Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, her Salı ve Cumartesi yazılarıyla Star Gazetesi'nde olacak.

Levent Ersin Orallı, Star Gazetesi'nde hukuk, Türk dış politikası, demokrasi ve sivil toplum konularını işleyen yazılarıyla yer alacak.

Orallı'nın ilk yazısı yarın Star Gazetesi'nde olacak.

Doç. Dr. Levent Ersin Orallı kimdir?

2002 yılında Gazi Üniversitesi'nden mezun oldu. 2002-2004 yılları arasında Ankara Üniversitesi yüksek lisans, 2004-2010 yılları arasında da Gazi Üniversitesi'nde doktora çalışmalarını tamamladı.

2003-2004 yılları arasında Kopenhag Üniversitesinde (University of Copenhagen) bilimsel çalışmalar yürüttü.

Orallı, 2005 yılında Gazi Üniversitesi'nde akademik hayatına başladı. 2010 yılında doktorasını tamamlayan Orallı'nın çeşitli kitap ve dergilerde kamu hukuku, devletler hukuku, insan hakları hukuku, Türk dış politikası, demokrasi ve sivil toplum konularını işleyen çok sayıda Türkçe ve İngilizce makalesi bulunuyor.

Levent Ersin Orallı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.