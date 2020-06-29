Lezzet Düşkünleri yeni bölüm ne zaman? TV 8 yayın akışı Lezzet Düşkünleri yayın saati

29 Haziran 2020 Pazartesi 13:19 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 13:19

TV8 Lezzet Düşkünleri neden yok? Sorusu programın takipçileri tarafından merak konusu oldu. TV8 yayın akışında Lezzet Düşkünleri'nin ne zaman yayınlanacağını açıkladı. Haftalık yayın akışında Lezzet Düşkünleri'nin ne zaman yayınlanacağı belli oldu. İşte TV 8 yayın akışı Lezzet Düşkünleri yayın saatinin detayları...

Gabriele Sponza'nın sunuculuğunu üstlendiği, 5 takımın mücadele ettiği Lezzet Düşkünleri, en son 27 Haziran Cumartesi günü eleme bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Ancak program bu haftaki TV 8 yakın akışında yer almıyor. İlk olarak saat 16.00’da yayınlanan Lezzet Düşkünleri bir süredir sabah 10.00’da izleyicilerle buluşuyordu.

TV8 LEZZET DÜŞKÜNLERİ YAYIN SAATİ DEĞİŞTİ

Yayın akışında yemek yarışması Lezzet Düşkünleri’nin yerine ‘Doğduğun Ev Kaderindir’ dizisi yer alıyor. Kanal tarafından henüz açıklama gelmedi fakat TV 8 yayın akışı Lezzet Düşkünleri yayın saati belli oldu. İzleyicisinin heyecanla beklediği Lezzet Düşkünleri yeni bölümü haftaya yayınlanacak.

LEZZET DÜŞKÜNLERİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

TV 8 yayın akışı Lezzet Düşkünleri yayın saatinde değişikliğe gidildi. TV8’in haftalık programına göre, Lezzet Düşkünleri 4 Temmuz Cumartesi günü sabah 08.00’de yayınlanacak. TV 8 yayın akışı Lezzet Düşkünleri yayın saati aşağıdaki gibidir.

TV 8 YAYIN AKIŞI (4 Temmuz)

06:00 Oynat Bakalım

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

08:00 Lezzet Düşkünleri / Yeni Bölüm

11:30 O Ses Türkiye Yılbaşı

16:30 Survivor Panorama Hafta Sonu / Canlı

20:00 Survivor 2020 / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı