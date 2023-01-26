Lig Radyo geçen 17 yılda sporun doğru, ilkeli, kaliteli ve saygın adresi mottosuyla haberleriyle, programlarıyla, programcılarıyla sabah 07.00 itibariyle başlayan yayın koşusu, her gün biteviye gecenin geç saatlerine kadar sürüyor... Lig Radyo Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan, ' Lig Radyo 17 yaşında ve ben 17 yıldır buradayım. Lig Radyo'nun bir özelliği var; insanı yetiştiriyor ve büyütüyor. Özellikle spor camiasında insan yetiştirmek bizim en büyük özelliğimiz diyebilirim. Tüm ekip arkadaşlarıma özellikle teşekkür ediyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.' dedi.



Lig Radyo, yılın her günü son dakika bilgilendirmeleri, şarkıları, canlı yayınları yorumları, ses getiren röportajları ertesi günü medyada manşet olan haberleriyle TürkMedya bünyesinde bir çok önemli işe imza attı.